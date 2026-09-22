Константинов высмеял оправдания замгенпрокурора Украины из-за паспорта жены

Tекст: Вера Басилая

Глава крымского парламента Владимир Константинов высмеял попытку заместителя генпрокурора Украины Максима Крыма оправдаться за наличие у его супруги российского паспорта, передает РИА «Новости».

Ранее украинские средства массовой информации сообщили, что жена чиновника и ее родители получили гражданство России в 2014 году в Севастополе. Сам прокурор объяснил этот факт тем, что его супруга якобы стала жертвой навязанной паспортизации.

«Это смешная и дешевая попытка оправдываться. Я думаю, в очереди она стояла за паспортом, чтобы по украинской традиции везде понадкусывать, в том числе и здесь. Кроме смеха это ничего не вызывает», – отметил Константинов.

Политик также добавил, что семья украинского прокурора далеко не единственная, кто в 2014 году пытался усидеть на двух стульях и в спешке учил российский гимн.

Верховный суд Крыма лишил двух юристов права на профессиональную деятельность из-за наличия украинского гражданства.

Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил Владимира Зеленского в спекуляциях на теме принадлежности полуострова.

Ранее политик заявил о полной неспособности Киева признать российский статус региона.