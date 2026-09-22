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В Крыму высмеяли оправдания замгенпрокурора Украины из-за российского паспорта
Константинов высмеял оправдания замгенпрокурора Украины из-за паспорта жены
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевой попытку заместителя генпрокурора Украины Максима Крыма оправдаться за получение его супругой российского гражданства.
Глава крымского парламента Владимир Константинов высмеял попытку заместителя генпрокурора Украины Максима Крыма оправдаться за наличие у его супруги российского паспорта, передает РИА «Новости».
Ранее украинские средства массовой информации сообщили, что жена чиновника и ее родители получили гражданство России в 2014 году в Севастополе. Сам прокурор объяснил этот факт тем, что его супруга якобы стала жертвой навязанной паспортизации.
«Это смешная и дешевая попытка оправдываться. Я думаю, в очереди она стояла за паспортом, чтобы по украинской традиции везде понадкусывать, в том числе и здесь. Кроме смеха это ничего не вызывает», – отметил Константинов.
Политик также добавил, что семья украинского прокурора далеко не единственная, кто в 2014 году пытался усидеть на двух стульях и в спешке учил российский гимн.
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