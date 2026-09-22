Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
Семь областей Украины остались без света из-за повреждения энергообъектов
Энергообъекты получили повреждения в семи областях Украины
Отключения электроэнергии наблюдаются в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщило министерство энергетики.
Отключения электроэнергии зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях, передает ТАСС. Причиной стало повреждение энергетической инфраструктуры.
Точное количество обесточенных абонентов не сообщается. При этом ряд населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях остался без света из-за непогоды.
Проблемы с электроснабжением на Украине начались в конце 2025 года на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, а во многих регионах по-прежнему ежедневно применяются многочасовые графики отключений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 сентября Минэнерго Украины зафиксировало отключения электричества в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
В августе компания «Укрэнерго» сообщила о массовых аварийных ограничениях подачи энергии в столице и шести регионах страны.
В июле Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетической инфраструктуры в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях.