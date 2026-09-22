Семь областей Украины остались без света из-за повреждения энергообъектов

Энергообъекты получили повреждения в семи областях Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отключения электроэнергии зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях, передает ТАСС. Причиной стало повреждение энергетической инфраструктуры.

Точное количество обесточенных абонентов не сообщается. При этом ряд населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях остался без света из-за непогоды.

Проблемы с электроснабжением на Украине начались в конце 2025 года на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, а во многих регионах по-прежнему ежедневно применяются многочасовые графики отключений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 сентября Минэнерго Украины зафиксировало отключения электричества в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

В августе компания «Укрэнерго» сообщила о массовых аварийных ограничениях подачи энергии в столице и шести регионах страны.

В июле Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетической инфраструктуры в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях.