Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Захарова сравнила изгнание СМИ из Белого дома с романом Свифта
Захарова сравнила конфликт Трампа со СМИ с сюжетом романа Свифта
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила ситуацию с лишением американских телеканалов аккредитации в Белом доме с борьбой остроконечников и тупоконечников из произведения Джонатана Свифта.
Президент США Дональд Трамп исключил американские телеканалы из президентского пула, на что журналисты ответили трансляцией его выступлений без звука. В ответ американский лидер создал собственный канал, круглосуточно вещающий на местном видеохостинге, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, происходящее напоминает сюжет из произведения Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», где герои насмерть бились за то, с какой стороны следует чистить яйца.
Захарова подчеркнула, что не занимает ничью позицию в данном конфликте. Однако, оценивая низкий уровень работы американских телеканалов, она назвала «тупоконечниками» именно представителей прессы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент США Дональд Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ.
В понедельник лишенные аккредитации издания пригрозили американскому лидеру судом.
На прошлой неделе глава государства лишил журналистов трех СМИ возможности посещать официальную резиденцию.