Захарова сравнила изгнание СМИ из Белого дома с романом Свифта

Захарова сравнила конфликт Трампа со СМИ с сюжетом романа Свифта

Tекст: Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп исключил американские телеканалы из президентского пула, на что журналисты ответили трансляцией его выступлений без звука. В ответ американский лидер создал собственный канал, круглосуточно вещающий на местном видеохостинге, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, происходящее напоминает сюжет из произведения Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», где герои насмерть бились за то, с какой стороны следует чистить яйца.

Захарова подчеркнула, что не занимает ничью позицию в данном конфликте. Однако, оценивая низкий уровень работы американских телеканалов, она назвала «тупоконечниками» именно представителей прессы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент США Дональд Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ.

В понедельник лишенные аккредитации издания пригрозили американскому лидеру судом.

На прошлой неделе глава государства лишил журналистов трех СМИ возможности посещать официальную резиденцию.