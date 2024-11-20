Херш назвал сроки аннексии Западного берега Израилем

Херш: Израиль может аннексировать Западный берег Иордана через две недели

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет ТАСС, в своей статье на платформе Substack Херш отметил, что эта аннексия поддерживается религиозными правыми, доминирующими в израильском правительстве. Они считают, что контроль над Газой и Западным берегом является основным требованием их политики.



По данным Херша, израильское руководство надеется, что аннексия положит конец обсуждениям о мирном сосуществовании двух государств и возможно убедит арабские страны пересмотреть вопрос о финансировании реконструкции Газы. Он также указал на усиливающееся давление на палестинцев со стороны израильской полиции и поселенцев.

На прошлой неделе Ведант Пател из Госдепартамента США заявил, что высказывания министра Смотрича о подготовке к аннексии в 2025 году противоречат двухгосударственному решению. Смотрич ранее заявил о начале подготовки к аннексии в связи с возможной победой Трампа в США.

В 2020 году Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта на основе взаимного признания двух государств. Однако резолюция СБ ООН 2334 требовала прекращения израильской поселенческой деятельности, что Израиль не выполнил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ввел на территорию Ливана тяжелую артиллерию, перебросив артиллерийские части 36-й дивизии для поддержки штурма второй линии обороны «Хезболлы».

Израильский беспилотник нанес удар по ливанским военнослужащим в Хасбайе, в результате которого трое погибли, а пятеро сирийцев были ранены. Кроме того, израильская боевая авиация атаковала здание в центре Бейрута, где находится офис Сирийской социальной националистической партии.