Зеленский представил Раде «план стойкости» без трансляции и связи

Зеленский представил Верховной раде «план стойкости» без трансляции и связи

Tекст: Елизавета Шишкова

Презентация проходила в полном секрете: в здании парламента отключили интернет и мобильную связь. Депутат Рады Ярослав Железняк рассказал в своем Telegram-канале, что план включает направления действий Украины на ближайшие месяцы. Официальная трансляция события отсутствовала, передает ТАСС.

По словам Железняка, содержание нового плана ориентировано на внутреннее развитие Украины, в отличие от предыдущего «плана победы», который фокусировался на международной поддержке. Новый план остается засекреченным и будет полностью представлен лишь в декабре.

Во время презентации Зеленский заявил, что Киев не откажется от прав на всю территорию.

Ранее Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе внутренний «план стойкости», состоящий из десяти пунктов.

Политолог Александр Михайлов заявил газете ВЗГЛЯД, что план действий, анонсированный Зеленским, направлен на заполнение информационного вакуума до окончания передачи полномочий в США.

Глава комиссии по вопросам суверенитета РФ Владимир Рогов назвал план Зеленского попыткой остаться в повестке СМИ.