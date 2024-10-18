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    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как Пичугину удалось выжить в Охотском море

    С морем связано много трагедий и не меньше историй чудесного спасения. Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Биохимия определит экономику счастья

    Отказ от ВВП как главного экономического показателя обсуждается давно. В основном все крутится вокруг понимания, что растить надо не некую абстрактную цифру – это неизбежно превращается в самоцель. Растить надо счастье людей.

    14 комментариев
    18 октября 2024, 06:35 • Новости дня

    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии

    Фон дер Ляйен назвала миграционный кризис «гибридной атакой» России и Белоруссии на Финляндию, Польшу и Прибалтику

    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии
    @ Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис в Финляндии, Польше и Прибалтике является результатом «гибридной атаки» России и Белоруссии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы видим приток мигрантов в Польшу, мы раньше видели их приток в Финляндию и в государства Балтии. Я могу сказать, что это политическое действие, гибридная атака России и Белоруссии», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия примет все необходимые меры для поддержки Польши, Финляндии и Прибалтики в их борьбе с миграционной угрозой.

    Лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами.

    Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    16 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину

    Политолог Рар: Евросоюз не ожидал, что конфликт на Украине продлится так долго

    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз не ожидал, что конфликт вокруг Украины продлится так долго. Теперь некоторые страны могут пересмотреть объемы финансирования Украины. Если же Зеленский хочет, чтобы ему и дальше выделяли деньги, придется продемонстрировать успехи на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции сократить расходы на Украину.

    «Германия и Франция являются главными донорами Украины. И доля финансирования, касающаяся военных расходов и поддержки экономики Киева, будет сокращаться. Выделение денег не прекратится окончательно, но в ЕС не рассчитывали, что конфликт продлится столько времени. Впредь Парижу и Берлину придется учитывать собственные расходы на милитаризацию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, чтобы Запад и дальше выделял деньги Киеву, Зеленскому придется продемонстрировать успехи на поле боя. «Пока в Евросоюзе еще надеются на изменение ситуации в пользу Украины, но такая перспектива гаснет», – пояснил спикер.

    На этом фоне эксперт напомнил о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Германию. «Он вновь пообещает военную помощь, зная при этом, что после выборов Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении Украины», – допускает аналитик.

    В заключение Рар выразил уверенность в том, что «Байден будет призывать именно Германию и дальше вносить главную лепту в поддержку Украины, даже если другие страны эту помощь сократят».

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине. Так, издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция является не единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

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    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    15 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин к 2025 году.

    Новая компания будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Ожидается, что предприятие будет официально зарегистрировано к первому кварталу 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение немецкого концерна.

    Обе компании будут владеть акциями в равной степени, по 50% каждая. Целью нового предприятия станет разработка и обслуживание нового типа основного боевого танка и платформы Lynx в рамках программы Armored Infantry Combat System (AICS).

    Предполагается создание систем наземной обороны для итальянских вооруженных сил. Пресс-служба Rheinmetall отметила, что 60% деятельности компании будет сосредоточено в Италии. Штаб-квартира разместится в Риме, а производство будет в городе Специя, где уже функционирует завод Leonardo.

    В августе польская газета Rzeczpospolita сообщала, что концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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    15 октября 2024, 17:59 • Новости дня
    СК сообщил о двукратном росте совершенных детьми мигрантов тяжких преступлений

    СК сообщил о двукратном росте совершенных подростками-мигрантами тяжких преступлений

    СК сообщил о двукратном росте совершенных детьми мигрантов тяжких преступлений
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними мигрантами, существенно выросло в 2024 году, сообщил Следственный комитет России (СКР).

    «В этом году количество преступлений несовершеннолетних мигрантов увеличилось на 10%. Причем возросло более чем вдвое число особо тяжких деяний подростков-мигрантов: с 53 до 108», – сказал глава СКР Александр Бастрыкин. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    Также отмечается рост числа особо тяжких преступлений всех несовершеннолетних на 22%. Самыми проблемными регионами с высоким уровнем подростковой преступности стали Республика Коми, Курганская, Новгородская и Тамбовская области.

    Ранее СК сообщал, что число криминальных проявлений с участием иностранцев в России увеличилось почти на 70%.

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    15 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Зафиксирован резкий рост закупок российского СПГ странами Евросоюза

    Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсонрост закупок российского СПГ странами Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны ЕС значительно увеличили закупки российского СПГ за последние месяцы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    В 2024 году импорт российского газа может превысить показатели 2023 года, заметила Симсон, передает ТАСС.

    Она отметила, что еще не поздно изменить тенденцию увеличения закупок и завершить текущий год с более низким уровнем импорта, чем в предыдущем году. Симсон призвала правительства стран ЕС сократить закупки СПГ из России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия наращивает производство и экспорт СПГ.

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    16 октября 2024, 22:41 • Новости дня
    В Москве лишили гражданства двоих не вставших на воинский учет мигрантов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве лишили ранее приобретенного гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Это повлекло для мигрантов изъятие паспортов и уведомление о необходимости покинуть страну.

    Двое мужчин, проживавшие в Москеве, лишены российского гражданства за невыполнение обязанностей по постановке на воинский учет. Гражданство было прекращено, а уклонистам выдали предписания покинуть страну.

    «Мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет... Нарушители были лично уведомлены о принятых решениях», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

    По ее словам, получившие российское гражданство мужчины не встали на первоначальный воинский учет в течение двух недель с момента натурализации, как предписывает Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

    Волк подчеркнула, что работа по выявлению натурализованных граждан, нарушивших закон о воинской обязанности, продолжается совместно с Военным комиссариатом города Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Домодедово в ходе рейда обнаружили более 280 иностранных граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет, а также 25 нелегальных мигрантов.

    МВД напомнило, что натурализованным иностранцам, не вставшим на учет, грозит лишение гражданства, согласно обновленному закону «О воинской обязанности и военной службе».

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    17 октября 2024, 10:33 • Новости дня
    Многодетная семья из Латвии сбежала в Белоруссию от преследований властей

    Многодетная семья сбежала из Латвии в Белоруссию из-за дискриминации русскоязычного населения

    Tекст: Вера Басилая

    Семья из Риги с десятью детьми пересекла латвийско-белорусскую границу, воспользовавшись белорусским безвизовым режимом, опасаясь преследования со стороны властей Латвии и дискриминации русскоязычного населения, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

    Многодетная семья, состоящая из двенадцати человек, приняла решение покинуть Латвию из-за усилившейся «дискриминации русскоязычного населения», передает ТАСС.

    Семейная пара, проживающая в Риге, увезла своих десятерых детей из Евросоюза, так как в Латвии у них забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав. По данным белорусских пограничников, подготовка документов для выезда в Белоруссию стала возможной благодаря безвизовому режиму.

    Белорусская сторона оказывает семье необходимую помощь. В настоящее время они направляются в Минск на автобусе, предоставленном пограничной службой. ГПК Белоруссии сообщил, что семья была обрадована поддержкой и возможностью начать новую жизнь.

    Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поддержал идею о продлении безвизового въезда для жителей Латвии, Литвы и Польши. Жители Прибалтики начали массово приезжать в Белоруссию в гости к родственникам и за дешевыми товарами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «тысячи» граждан стран НАТО приходят в российские дипмиссии, чтобы получить документы для переезда в Россию.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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    16 октября 2024, 08:15 • Новости дня
    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов

    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году

    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Квота на временное проживание иностранных граждан в России в 2025 году сократится почти вдвое, составив 5,5 тыс. разрешений, следует из постановления правительства.

    Квота на временное проживание иностранных граждан в 2025 году сократится почти вдвое, составив 5,5 тыс. разрешений, что значительно меньше по сравнению с 10 595 разрешениями в 2024 году, передает ТАСС.

    Квоты распределяются по российским регионам на основе их заявок и миграционной ситуации. Наибольшее количество разрешений получат Москва и Московская область, где квота составит 1 тыс. и 350 разрешений соответственно.

    В 2024 году эти цифры были выше – 1,5 тыс. и 750 разрешений. Квота для Санкт-Петербурга уменьшится с 300 до 200 разрешений, а для Татарстана и Башкирии – с 250 до 100 для каждого региона.

    Квота на 2025 год формируется на основе предложений от субъектов России, которые анализируют миграционную и экономическую ситуацию в регионах.

    Также правительство определяет резерв квоты, который в 2025 году составит 1 650 разрешений, что меньше 3 178 резервных разрешений в 2024 году.

    Ранее правительство России ужесточило условия получения иностранцами гражданства через брак, увеличив срок обязательного пребывания в браке до трех лет для получения разрешения на временное проживание вне квоты или вида на жительство, а также введя норму об аннулировании документов в случае выявления фиктивности брака.

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    17 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Туле задержали высокопоставленных полицейских за организацию незаконной миграции

    В Туле задержали заместителя начальника полиции и начальника УКОН за организацию незаконной миграции

    В Тульской области задержаны заместитель начальника полиции и начальник УКОН, подозреваемые в организации незаконной миграции с 2020 по 2024 год.

    В Туле задержаны высокопоставленные сотрудники полиции, подозреваемые в организации незаконной миграции, сообщает Telegram-канал Следственного комитета. Под следствием находятся заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД по Тульской области и начальник УКОН УМВД России по Тульской области. Им вменяются нарушения, предусмотренные пп. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ.

    По данным следствия, с 2020 по 2024 год подозреваемые, являясь членами комиссии по выдаче квот на временное проживание иностранным гражданам, за денежное вознаграждение выдавали положительные решения, зная, что предоставленные документы содержат недостоверные сведения об адресах и местах работы мигрантов. Следователи считают, что участники комиссии действовали в составе преступного сообщества, занимающегося незаконной миграцией в регионе.

    В настоящее время проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых для изъятия предметов, имеющих значение для следствия. Следственная группа продолжает выяснять обстоятельства преступления и пытается определить размер полученного преступного дохода. Подозреваемым планируется предъявить обвинение в ближайшее время.

    Ранее в Иркутске сотрудники полиции и ФСБ задержали руководителей этнических диаспор, подозреваемых в организации незаконной миграции.

    На пленарном заседании Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации имущества, полученного в результате организации незаконной миграции. Также Госдума одобрила законопроект, который предлагает считать совершение преступления нелегальным мигрантом отягчающим обстоятельством.

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    15 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    Госдума ужесточила условия для браков с иностранцами
    Госдума ужесточила условия для браков с иностранцами
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новый закон, принятый Госдумой, требует трехлетнего брака с гражданином России для упрощенного получения разрешения на временное проживание (РВП) иностранцами, проект направлен на борьбу с фиктивными браками.

    Изменения касаются законов «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ», передает ТАСС.

    Ранее иностранцы могли получать РВП в рамках квоты, утверждаемой правительством России, часто используя браки для легализации без намерения создать семью.

    По новому закону для выдачи РВП иностранец должен состоять в браке не менее трех лет с гражданином страны, постоянно проживающим в России. В случае расторжения брака или признания его недействительным разрешение может быть аннулировано. Закон также учитывает, есть ли у пары общий ребенок, который родился или был усыновлен в браке.

    В сентябре Володин пояснял, что целью инициативы является борьба с фиктивными браками, которые заключаются для получения российского гражданства.

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    15 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство

    Политолог Рар: ЕС меняет миграционное законодательство из-за роста криминала и социальных выплат беженцам

    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вовлеченность Германии в процесс ужесточения миграционного законодательства ЕС говорит о том, что необходимые поправки все же будут приняты. При этом авторитет Берлина может обеспечить единую позицию всех членов организации по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов.

    «Все больше жителей Европы обращают внимание на проблему миграции. Этим и объясняется рост правых партий в странах объединения. Видимо, на этом фоне Брюссель, находясь под давлением государств ЕС и в первую очередь ФРГ, решил начать действовать», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически речь идет об ужесточении контроля на внешних границах объединения. Найти общий подход для решения этой проблемы до недавнего времени было трудно, поскольку восточные европейцы всегда требовали жестких мер регулирования миграционного потока. Германия же стояла на либеральном подходе к данному вопросу», – полагает он.

    «Однако добиться единой линии между всеми членами ЕС необходимо. В противном случае под вопрос может попасть уже функционирование Шенгенской зоны. Тот факт, что именно Берлин в настоящий момент занимает лидерские позиции в вопросе ужесточения законодательства, дает союзу шанс на решение сложившейся проблемы», – акцентирует собеседник.

    «Действительно, сегодня у западных стран наблюдаются колоссальные проблемы, связанные с миграцией. Растет уровень преступности среди въехавших в государства иностранцев, а власти рассматривают исламизм как главную внутреннюю угрозу европейской стабильности», – добавляет эксперт.

    «Поэтому Европа попытается договориться с Африкой, чтобы страны континента содействовали ЕС в ограничении миграционного потока. Однако внутри самого объединения Брюссель все же постарается урезать социальные выплаты беженцам, придумывая стимулы для их возвращения домой», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов. Как пишет издание Dautche Welle (признано иноагентом), новая инициатива будет регулировать процесс выдворения иностранцев, не имеющих права на пребывание в государствах ЕС.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами объединения.

    Примечательно, что еще 11 октября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия выступает за ужесточение законодательства в отношении нелегальных мигрантов. По ее словам, лишь своевременные меры позволят урегулировать сложившуюся ситуацию в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель уже задумался над созданием лагерей для иностранцев в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды намерены отказаться от миграционных правил объединения.

    Коментарии (2)
    15 октября 2024, 11:07 • Новости дня
    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов

    Deutsche Welle: Еврокомиссия предлагает новый закон о депортации мигрантов

    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов
    @ Ronald Zak/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия предлагает новый законопроект, который должен упростить депортацию мигрантов без права на пребывание в Евросоюзе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Так, новый закон должен регулировать процесс депортации мигрантов, не имеющих права на пребывание в странах ЕС, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) .

    По словам фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель задумался над созданием лагерей для мигрантов в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС. Кроме того, председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от властей Польши в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС.

    Тем временем ирландский журналист Чей Боуз предостерег Евросоюз о новой волне беженцев с Украины.

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    15 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Евродепутат из Словакии после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Евродепутат из Словакии Блага после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Tекст: Александра Юдина

    Евродепутат от Словакии Любош Блага посетил Москву и заявил, что на Западе распространяется невероятная ложь о России, отметив высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру столицы.

    По его словам, на Западе распространяется невероятная ложь о России, в то время как Москва оснащена современными бытовыми устройствами и развитой инфраструктурой, передает РИА «Новости».

    «Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни», – сказал депутат, находясь в магазине бытовой техники.

    Блага также обратил внимание на стоимость бензина в России, которая составляет около 60 центов за литр, призвав европейцев задуматься о расходах.

    Кроме того, евродепутат сравнил московское метро с парижским и нью-йоркским, отметив чистоту и порядок в российской столице. Он заявил, что вопреки распространенному мнению, Россия не бедна, а экономика страны растет, несмотря на санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский турист Юха Перттула заявил, что санкции, введенные против России, не оказали значительного влияния на повседневную жизнь и атмосферу в Москве.

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    16 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Туск заявил о непростых отношениях Польши и Украины

    Туск заявил о непростых отношениях Польши и Украины из-за исторических факторов

    Туск заявил о непростых отношениях Польши и Украины
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения между Варшавой и Киевом всегда сопровождаются сложностями из-за исторического наследия, заявил газете Gazeta Wyborcza польский премьер-министр Дональд Туск.

    По его словам, историческое прошлое двух народов часто создает напряженность в их отношениях, передает ТАСС.

    «Отношения между двумя странами никогда не бывают абсолютно простыми. Сложная история возвращается к нам разными волнами, и мы не можем закрывать глаза на эти эмоции», – отметил Туск.

    Политик также подчеркнул необходимость честного и открытого диалога с украинскими политиками, отметив важность отстаивания польской позиции, когда это необходимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский премьер Дональд Туск заявил, что урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, является одним из условий вступления Украины в ЕС.

    Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поругались во время встречи в Киеве, и Зеленский обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни.

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    16 октября 2024, 00:01 • Новости дня
    В Словакии уволили полицейских после покушения на премьера

    Четверо полицейских из Словакии уволены за ошибки в охране премьера Фицо

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии после покушения на Роберта Фицо уволили четверых высокопоставленных полицейских, включая директоров департаментов управления охраны.

    После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, четверо высокопоставленных полицейских были уволены, сообщает ТАСС. Среди них оказались директоры двух департаментов управления охраны государственных деятелей и дипмиссий, которые были признаны ответственными за ошибки в подготовке охраны премьера.

    Инцидент произошел 15 мая, когда на Фицо напал 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула. Он нанес премьеру несколько ранений, после чего Фицо перенес ряд операций и смог вернуться к исполнению обязанностей только в июле. В результате покушения в Словакии усилили меры защиты государственных деятелей, политиков и редакций ведущих СМИ.

    Ранее в отставку были отправлены заместитель начальника полицейского управления Тренчинского края и начальник районного управления полиции города Гандлова. Гандлова, где произошло нападение, расположен в Тренчинском крае на западе Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо привело к его тяжелому ранению, а нападавшим оказался сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Верховный суд Словакии пришел к выводу, что покушение на Фицо не является актом терроризма. Позднее конверт с пулей, адресованный премьер-министру, был обнаружен в канцелярии правительства Словакии, однако отправитель письма остается неизвестным.


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