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    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

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    8 октября 2024, 12:59 • Новости дня

    ЕС утвердил санкции против России за «гибридные действия»

    Евросоюз утвердил санкции против России за «вмешательство в выборы»

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия, что предполагает блокировку активов ряда лиц и компаний.

    Евросоюз утвердил новый режим санкций против России, передает ТАСС.

    Санкции направлены на борьбу с так называемыми гибридными действиями и вмешательством в выборы за пределами страны.

    Документ, принятый Советом ЕС, вводит механизм запретительных мер, направленных на «дестабилизирующие действия» России за рубежом. В рамках этого механизма планируется создание черного списка, куда войдут физические и юридические лица. Активы этих лиц будут блокироваться в европейских странах.

    Ранее послы стран Евросоюза утвердили новый санкционный механизм против России, который будет вводиться за якобы «гибридные действия против третьих стран», его утверждение ожидается на министерском уровне.

    5 октября 2024, 15:05 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования нападения группы мигрантов из стран ближнего зарубежья на троих жителей Самары.

    Как уточнила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале, конфликт произошел 8 сентября в баре на улице Ленинградской, 24, передает РИА «Новости». По данным надзорного ведомства, инцидент квалифицирован как хулиганство с применением насилия, возбуждено уголовное дело.

    В ходе расследования также выяснились обстоятельства, требующие переквалификации дела на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью». В связи с этим оно передано в следственный отдел области. Прокуратура контролирует расследование и проводит оперативно-следственные действия для установления всех участников происшествия и задержания подозреваемых.

    Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов, которые терроризируют город.

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    5 октября 2024, 20:50 • Новости дня
    МИД: Россия успешно выступила в Гааге по морскому иску Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия успешно представила свою позицию на слушаниях в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    «Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», – отметил Кузьмин, добавив, что «судьям есть над чем подумать», передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что интересы России отстаивала большая команда, в которую вошли свидетели и различные эксперты, что усилило позицию страны на слушаниях.

    Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября провел слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 году, о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия представила свою позицию, призывая суд признать все требования Украины выходящими за юрисдикцию суда и неприемлемыми.

    Напомним, Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    7 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области

    Военный аналитик Рожин: ВСУ возводят укрепления для защиты Павлограда в Днепропетровской области

    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Когда будет освобожден Красноармейск (Покровск), ВС Росии смогут продвигаться в направлении не только Запорожья, но и Павлограда – ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области. Противник пытается избежать этого, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВСУ начали выстраивать линию обороны на границе Днепропетровской области с ДНР.

    «Красноармейск (Покровск) – один из важнейших логистических узлов ВСУ. Потеря этого города нарушит связность всех позиций украинской армии. Поэтому противник намерен удерживать населенный пункт как можно дольше», – сказал Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он уточнил: с этой целью ВСУ пытаются спешно укрепить полевую фортификацию в районе Красноармейска. «Речь идет о строительстве как укреплиний для обороны, так и дополнительных позиций уже за населенным пунктом на случай, если он будет потерян, а украинским военным придется отступать», – детализировал спикер.

    Аналитик напомнил, что Киев перебросил в Красноармейск подразделения с других направлений, и этот шаг несколько замедлил наступление российских войск. Однако противник столкнется с рядом проблем, среди которых – качество возводимых фортификаций, а также резервы. «У ВСУ есть трудности с личным составом. Поэтому возникает вопрос: кто будет занимать эти полевые укрепления?» – риторически отметил Рожин.

    Это же касается и дополнительных опорных пунктов, возводимых на территории Днепропетровской области, добавил собеседник. «Когда российская армия освободит Красноармейск, появится опция продвижения в направлении не только Запорожья, но и Павлограда, ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области, – пояснил он. – Поэтому цель оборонительных линий – прикрыть в том числе Павлоград».

    При этом если ВСУ окопаются на бывшей областной границе Днепропетровской области и ДНР, говорить о безопасности последней не приходится. «Обстрелы Донбасса продолжатся. Поэтому выход на границу Донецкой республики не будет означать, что наши войска там остановятся. В интересах обеспечения безопасности Белгородской области ведутся боевые действия на территории Харьковской области. Думаю, так же будет и в случае с Днепропетровской областью», – считает Рожин.

    Причем продвигаться в Днепропетровскую область – если СВО будет продолжена в этом направлении – ВС России смогут не только с Красноармейского района. «Можно было бы наступать с юга, но противник оккупирует северные районы Запорожской области, и этот участок фронта пока стоит. Но теоретически, если прорвать линию на этом направлении и занять, например, Гуляйполе, а далее развивать продвижение на север, то можно выйти на границу», – уточнил аналитик.

    «В Днепропетровской области противник не строил массированных фортификаций. Да, определенные укрепрайоны есть, но они – по сравнению с Донбассом – не настолько масштабные. Если угроза для ВСУ будет нарастать, то они попытаются укрепить восточные и южные районы области. Но это дальняя перспектива, потому что у российских войск еще есть работа в ДНР и Запорожской области», – заключил Рожин.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что ВСУ создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска. Они отмечают, что фортификационные сооружения «впервые строят на дороге к Днепру». Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    «Судя по карте укреплений, которые экстренно достраивают западнее текущей ЛБС, ВСУ очень сильно опасаются фланговых ударов, при помощи которых российские войска взяли большую часть городов после падения Авдеевки», – пишет отраслевой Telegram-канал «Военная хроника».

    Опасения противника понятны, в случае падения Покровска до границ Днепропетровской области ВС России останется пройти 15 километров. При этом говорить о качестве наспех возводимых противником укреплений не приходится, поскольку капитальных бетонных сооружений не так много, как считалось изначально, указывают аналитики.

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    8 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Литва пообещала Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

    Литва пообещала передать Украине изъятые камуфляжные штаны из поезда Калининград-Москва

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские пограничники конфисковали пять пар камуфляжных штанов из поезда Калининград-Москва и передадут их Украине, предполагая, что они предназначались для российских военных.

    Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград–Москва, сообщает РБК.

    Конфискованный груз будет передан Украине в качестве помощи. Изъятие произведено в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России, поскольку такая одежда может использоваться для маскировки.

    Литовская таможня предполагает, что штаны предназначались для российских военных.

    Ведомство также сообщило о других конфискациях в сентябре и начале октября, в том числе пяти маскировочных сетей и камуфляжных сеток для маскировки пушек.

    По оценке литовской таможни, эти посылки отправляются членами волонтерских организаций Калининградской области для поддержки российских войск.

    Таможня Литвы напомнила, что для перевозки военных грузов необходимо разовое разрешение Министерства обороны, которое в настоящее время не выдается.

    Литовское правительство ранее предупреждало о прекращении транзита санкционных грузов из Калининграда.

    Литовская погранслужба также задержала поезд Москва–Калининград из-за провокационных надписей на вагонах.

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию.

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    5 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Украинский депутат предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Украинский депутат Дунда предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии, чтобы нанести «большой удар» по России.

    «Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», – заявил Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе, передает RT.

    По его мнению, введение «относительно небольших подразделений» на территорию соседней страны приведет к тому, что белорусская армия сложит оружие. Он добавил, что это будет «большим ударом» по России.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии к мирному сосуществованию с Украиной. Он также пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.

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    5 октября 2024, 19:06 • Новости дня
    Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО

    Русский двойник Ди Каприо Бурцев подписал контракт с Минобороны на службу в зоне СВО

    Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роман Бурцев, получивший известность благодаря сходству с актером Леонардо Ди Каприо, заключил контракт с Минобороны и отправился на службу в зону специальной военной операции на Украине.

    Бурцев рассказал, что подписал контракт 19 сентября после нескольких месяцев раздумий, передает Ura.Ru. Он отметил, что это было сложное решение, и не стал раскрывать свое местоположение.

    Ранее Бурцев опубликовал фотографию в социальной сети «ВКонтакте» в военной форме и с автоматом, что вызвало активное обсуждение среди пользователей.

    Несколько лет назад Роман Бурцев стал известен благодаря своему сходству с Леонардо Ди Каприо. Он участвовал в различных телешоу и заключил рекламные контракты.

    Ранее суд признал незаконным контракт рэпера из Дании с Минобороны России.

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    5 октября 2024, 14:27 • Новости дня
    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Минобороны: Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою, оказав огневую поддержку наступающим штурмовикам, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, экипаж танка Т-80БВМ из Забайкалья, входящий в состав общевойскового объединения группировки войск «Восток», первым прорвался к Угледару с западного направления, передает РИА «Новости». Проложив дорогу штурмовикам с помощью каткового трала, экипаж израсходовал весь боекомплект для огневой поддержки наступающих.

    Несмотря на израсходованный боезапас, экипаж не покинул поле боя. По словам механика-водителя танка с позывным Бурый, «немного боекомплекта не хватило», и после этого «пушку пробили». Однако, несмотря на повреждения, экипаж продолжал выполнять боевую задачу.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР, где захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы. Сообщалось, что сотни мирных жителей остаются в подвалах Угледара, пока их эвакуация невозможна, однако российские военные предоставляют продукты и воду, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.

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    5 октября 2024, 15:33 • Новости дня
    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО

    Кадыров передал 100 «Джихад-машин» чеченского производства для СВО

    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал первые 100 единиц чеченских «Джихад-машин» для нужд специальной военной операции.

    Эти боевые машины будут распределены в зоне СВО общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию», передает ТАСС.

    По словам Кадырова, при разработке техники учитывались как технические требования, так и пожелания бойцов, находящихся на передовой. «За короткий срок мы смогли наладить серийное производство «Джихад-машины». Мне приятно, что и мои предложения на разных этапах были учтены», – сказал глава Чечни.

    Серийное производство «Джихад-машин» началось в Чечне в 2024 году. Боевые машины были спроектированы на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Конструкторскую документацию для военной техники разработал Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Испытания «Джихад-машины» прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

    В декабре прошлого года главе Чечни Рамзану Кадырову в Грозном презентовали три образца боевых «Джихад-машин», построенных на базе УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».

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    8 октября 2024, 00:39 • Новости дня
    Российская триатлонистка умерла после заплыва в Барселоне

    Елена Смирнова умерла в карете скорой помощи после триатлона Ironman в Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская триатлонистка Елена Смирнова скончалась в Испании на соревнованиях Ironman из-за проблем во время заплыва.

    Российская спортсменка Елена Смирнова, участвовавшая в триатлонном соревновании Ironman в Испании, скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу, передает РИА «Новости».

    Организаторы турнира сообщили, что спортсменка подала сигнал о помощи во время заплыва, после чего команда по безопасности на воде оперативно доставила ее в медпункт.

    Персонал на месте оказал первую помощь, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти спортсменку не удалось.

    Организаторы выразили соболезнования семье и друзьям Елены Смирновой, подчеркнув, что продолжают оказывать им поддержку в это трудное время.

    Они также поблагодарили команду по безопасности на воде, медицинский персонал и волонтеров за оперативную медицинскую помощь.

    Из уважения к семье спортсменки организаторы воздержались от дальнейших комментариев.

    Ранее сообщалось, что каратист умер во время занятий в Спортивном фонде молодежи «Характер спортсмена» в подмосковной Истре, юному спортсмену было 14 лет.

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    5 октября 2024, 19:57 • Новости дня
    Россия отвергла требования Украины по морскому иску

    Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона требует отклонения всех требований Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    На слушаниях в Гааге Кузьмин заявил, что Россия настаивает на признании иска Украины не подлежащим юрисдикции арбитража или неприемлемым, передает ТАСС.

    В своем заявлении он также подчеркнул, что в качестве альтернативы необходимо отклонить все требования Украины, касающиеся прав в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия утверждает, что эти вопросы не могут быть решены в арбитраже, так как они выходят за рамки его компетенции.

    Ранее российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

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    8 октября 2024, 02:53 • Новости дня
    Минюст нашел у Понасенкова идеи превосходства Европы

    Минюст выявил в публикациях Понасенкова идеи превосходства Европы над Россией

    Минюст нашел у Понасенкова идеи превосходства Европы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Минюст обнаружил в публикациях блогера Евгения Понасенкова идею превосходства европейской государственности над российским строем, что стало причиной для включения его в реестр иноагентов.

    Минюст в ходе проверки блогера иноагента Евгения Понасенкова выявил в его публикациях идею «превосходства европейской государственности перед российским политическим строем», передает РИА «Новости».

    Ведомство обнаружило, что Понасенков неоднократно выезжал из России, преимущественно в Италию, откуда записал около тридцати видеороликов.

    В материалах дела указано, что контент Понасенкова несет идею «превосходства европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем». Минюст также отметил, что блогер использует «аллегории, метафоры и образы» для донесения своих идей.

    Кроме того, Понасенков в своих видеороликах призывал к равнению России на государственное устройство стран ЕС и ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России.

    Мосгорсуд, в свою очередь, признал законным решение Минюста о включении Понасенкова в реестр иноагентов, отклонив апелляционную жалобу блогера. Понасенков пытался оспорить законность проверки Минюста, утверждая, что не получил копию распоряжения и что акт проверки составлен неверно. Однако суд поддержал доводы министерства, ссылаясь на выявленные факты иностранного влияния.

    Ранее сообщалось, что Понасенков решил повторно оспорить статус иноагента.

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    5 октября 2024, 19:18 • Новости дня
    Минобороны показало эвакуацию подбитого танка ВСУ на Авдеевском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры эвакуации подбитого украинского танка на Авдеевском направлении.

    «Ремонтно-эвакуационная группа группировки войск «Центр» успешно эвакуировала захваченный в бою танк ВСУ на Авдеевском направлении», – сообщило ведомство в Telegram-канале, уточнив, что машина была подорвана на противотанковой мине, а затем ее добили операторы FPV-дронов.

    Напомним, российские военнослужащие успешно эвакуировали подбитый украинский танк в зоне специальной военной операции, предварительно проведя инженерную разведку маршрута.

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    5 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    На Ставрополье задержали военного блогера «Тринадцатого»
    На Ставрополье задержали военного блогера «Тринадцатого»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» задержан в Ставропольском крае, сообщили СМИ.

    По одной из версий, задержание произошло после драки с полицейским на концерте в Новопавловске, где Гузенко был в маске, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Стражи порядка потребовали снять маску, и блогер, как утверждает канал, напал на них.

    В то же время, Telegram-канал Baza сообщает о другой причине задержания: по его версии, Гузенко был задержан по административной статье. Он якобы отказался от медицинского освидетельствования, что привело к составлению протокола.

    В оперативных службах Ставрополья подтвердили задержание Гузенко, передает ТАСС. «Его задержали, да, он был в центре города», – сообщил источник агентства, добавив, что блогер ранее отправился в зону СВО из-под домашнего ареста.

    По данным из Telegram-канала Гузенко, он активно участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В 2022 году он нарушил условия домашнего ареста по делу о драке и отправился в зону СВО, после чего был объявлен в федеральный розыск. После задержания блогер сообщил в своем Telegram-канале, что находится в Кировском ОВД города Новопавловска.

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    5 октября 2024, 15:38 • Новости дня
    Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

    Минобороны: Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

    Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армейская авиация нанесла успешный удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронированную технику и живую силу противника, сообщило Минобороны.

    «Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ», – сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Цели, находившиеся на приграничной территории, были успешно уничтожены, отмечается в сообщении.

    Ранее российские Ка-52 рассеяли отряды ВСУ в Курской области.

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    8 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной

    Военный эксперт Леонков предсказал полное освобождение ЛНР в этом году

    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если ВСУ не смогут купировать прорывы Российской армии, то полное освобождение ЛНР в ее границах может произойти уже в этом году. Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, противник сам создал предпосылки для того, чтобы это случилось, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной.

    «Кременная долгое время была районом, где велись позиционные бои. Дело в том, что проломить оборону ВСУ с наскока было сложно: противник пользовался укрепсооружениями, а также лесным массивом, где возможно скрытно перемещаться и использовать тактику кочующей артиллерии», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Сейчас же прорыв стал возможным по нескольким причинам. «Поскольку шли незначительные боестолкновения, вероятно, нам удалось усыпить бдительность ВСУ. Украинское командование же, посчитав этот участок «спокойным», стало перебрасывать подразделения в Курскую область. Мы же в это время заняли выжидательную позицию. А когда авантюра Киева привела к тому, что с позиций в районе Кременной были сняты существенные силы, началась операция ВС России», – считает собеседник.

    Он напомнил, что ошибочная тактика ВСУ сыграла на руку российским войскам также в Угледаре. Сейчас задача – освободить Серебрянку и Григоровку. По оценкам Леонкова, сделать это «с наскока» вряд ли получится, но «Российская армия добьется своей цели». «Какой период займет эта операция, будет зависеть от того, как у противника там обстоят дела с силами и средствами», – уточнил эксперт. 

    Собеседник не исключает, что ВСУ попытаются локализовать прорыв российских сил. Другое дело, что с выходом ВС России на оперативный простор подтянутся и другие российские части. На этом фоне примечательно, что наши бойцы продвигаются по направлению Торское – Ямполь – Северск.

    «Северск находится в своеобразном аппендиксе. Чтобы полностью взять этот населенный пункт под огневой контроль, нужно занять высоты. Поэтому идут бои за Часов Яр. Освобождение Торского и Ямполя также поспособствует улучшению положения наших сил», – детализировал спикер.

    По его мнению, если противник не сможет купировать прорывы ВС России, то полное освобождение ЛНР в ее границах произойдет уже в этом году. «Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, ВСУ сами создали предпосылки для наших успехов», – заключил Леонков.

    Напомним, ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны вооруженных формирований Украины и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка [соседней ДНР]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом нескольких месяцев.

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