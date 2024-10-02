Евросоюз обновил санкционный механизм против России

Послы ЕС согласовали новый механизм санкций «за гибридные действия» России

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что механизм предполагает введение санкций за предполагаемые гибридные действия России в отношении третьих стран, передает ТАСС.

Дипломатический источник в Брюсселе подтвердил, что новый механизм санкций был утвержден Комитетом постоянных представителей (КОРЕПЕР) и должен вступить в силу в ближайшие дни. Его официально утвердит Совет ЕС на министерском уровне.

Известно, что механизм санкций был разработан внешнеполитической службой ЕС под руководством верховного представителя Жозепа Борреля.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против семи граждан России. Американское ведомство заявило, что данные действия связаны с обвинениями в нарушении режима санкций и попытках обойти ограничения.

До этого ЕС решил утвердить новый режим санкций против России за «дестабилизацию».

