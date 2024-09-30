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ЕС решил утвердить новый режим санкций против России за «дестабилизацию»
Постпреды ЕС утвердят санкции из-за якобы дестабилизирующей деятельности России
Постоянные представители стран ЕС на заседании в Брюсселе утвердили новый режим санкций против России, обвиняя ее в якобы дестабилизирующих действиях за рубежом, следует из повестки заседания.
Европейский Союз планирует утвердить новый режим санкций против России за предполагаемую «дестабилизирующую деятельность за рубежом», передает РИА «Новости».
Постоянные представители стран-членов ЕС соберутся 2 октября в 9:00 по местному времени, чтобы обсудить и утвердить рамки этих санкций. Документ заседания включает в себя решение и постановление Совета ЕС, касающееся этих ограничительных мер.
После одобрения постоянными представителями, решение должно быть подтверждено на уровне министров. На данный момент рассматриваются лишь общие рамки санкций, которые определяют критерии для включения физических и юридических лиц в «черные» списки. Впоследствии государства-члены и Еврокомиссия смогут предложить конкретные списки лиц и организаций для введения санкционных ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о полном провале санкционной политики Европейского Союза против России, которая нанесла ущерб европейским экономикам. В частности, Совет кантонов Швейцарии проголосовал за отмену запрета на юридические услуги для граждан и компаний России, аргументируя это соответствием принципам правового государства. Более того, правительство Болгарии приняло решение временно вывести АЭС «Козлодуй» из-под действия антироссийских санкций Евросоюза.