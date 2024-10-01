У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.7 комментариев
Минфин США ввел санкции против семи россиян
Американское министерство финансов добавило семерых россиян и две компании, зарегистрированные в России, в санкционный список по киберпреступлениям.
Это решение обязывает замораживать активы указанных лиц и компаний на территории США, передает ТАСС. Кроме того, американцам и компаниям из США запрещено вступать в деловые отношения с фигурантами списков.
В санкционный список США внесены Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Яакубец, а также ООО «Солар-инвест» и ООО «Вымпел-содействие», которые, как считает Вашингтон, связаны с хакерской группой Evil Corp.
Вместе с тем правительство Британии ввело санкции против 16 членов хакерской группировки Evil Corp, которая считается связанной с Россией. В рамках рестрикций введен запрет на въезд на территорию страны, а также предусмотрена заморозка активов в случае их обнаружения. Среди тех, кто попал под санкции, оказался лидер Evil Corp Максим Якубец.
Ранее ЕС решил утвердить новый режим санкций против России за «дестабилизацию».