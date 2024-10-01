  • Новость часаСША предупредили Израиль о возможной атаке Ирана в ближайшие часы
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    19 комментариев
    1 октября 2024, 17:31 • Новости дня

    Минфин США ввел санкции против семи россиян

    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское министерство финансов добавило семерых россиян и две компании, зарегистрированные в России, в санкционный список по киберпреступлениям.

    Это решение обязывает замораживать активы указанных лиц и компаний на территории США, передает ТАСС. Кроме того, американцам и компаниям из США запрещено вступать в деловые отношения с фигурантами списков.

    В санкционный список США внесены Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Яакубец, а также ООО «Солар-инвест» и ООО «Вымпел-содействие», которые, как считает Вашингтон, связаны с хакерской группой Evil Corp.

    Вместе с тем правительство Британии ввело санкции против 16 членов хакерской группировки Evil Corp, которая считается связанной с Россией. В рамках рестрикций введен запрет на въезд на территорию страны, а также предусмотрена заморозка активов в случае их обнаружения. Среди тех, кто попал под санкции, оказался лидер Evil Corp Максим Якубец.

    Ранее ЕС решил утвердить новый режим санкций против России за «дестабилизацию».

    28 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Лавров отреагировал на призыв Стубба исключить Россию из СБ ООН

    Лавров назвал призывы Стубба исключить Россию из Совбеза ООН словами «горячего финского парня»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления президента Финляндии Александера Стубба о необходимости лишить России права голоса в СБ ООН словами «горячего финского парня».

    По словам Лаврова, подобные заявления не являются удивительными, поскольку представители Финляндии, как отметил министр, обладают своим особым менталитетом.

    «Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ», – сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов о позиции Стубба, передает ТАСС.

    Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что у Украины есть основания ставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН.

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    30 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США

    Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Маневр российского пилота Су-35С, зафиксированный над нейтральными водами Берингова моря, вызвал испуг у пилота F-16 ВВС США, который оказался слишком близко к Ту-95МС.

    Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает RT. Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.

    Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.

    В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный».

    Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.

    Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.

    Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.

    Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.

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    1 октября 2024, 13:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    28 сентября 2024, 20:27 • Новости дня
    Лавров объяснил бессмысленность войны с ядерной державой

    Лавров заявил о бессмысленности войны с Россией, обладающей ядерным потенциалом

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН.

    Лавров подчеркнул, что нынешние западные стратегии напоминают планы США и Великобритании по уничтожению СССР в 1945 году, когда разрабатывалась операция по уничтожению СССР под названием «Немыслимое». Эти планы, по его словам, тогда были секретными, а сегодня англосаксонские стратегии уже не скрывают своих намерений, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что стратеги Запада рассчитывают добиться победы над Россией через «нелигитимный неонацистский киевский режим», но уже готовят Европу к самоубийственной авантюре.

    «Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи «воевать до победного» с ядерной державой, каковой является Россия», - подчеркнул Лавров.

    Тем не менее, министр отметил, что Россия не отказывается от диалога с Западом. Она предлагает создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, которая будет открыта для всех стран и организаций континента. Этот вопрос будет обсуждаться на международной конференции в Минске, открытие которой запланировано на 31 октября.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

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    30 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Захарова назвала Блинкена подлецом

    Захарова назвала Блинкена «подлецом» после его заявлений о трагедии в Бабьем Яре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего Россию в преступлениях на Украине, подчеркнув, что РФ денацифицирует продолжателей преступлений Бабьего Яра.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала «подлецом» Блинкена после его заявления о преступлениях России на Украине. Она возмутилась словами Блинкена о трагедии в Бабьем Яре, напомнив, что Россия проводит денацификацию, направленную против тех, кто возрождает идеи убийц жертв Бабьего Яра. «Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», – подчеркнула она.

    Дипломат отметила, что в Бабьем Яре жертвами стали не только евреи, но и цыгане, а также советские военнопленные. Она добавила, что количество расстрелянных в первые дни трагедии составляло 34 тыс. человек, а общее число убитых до сих пор не установлено, однако оценивается в 100–150 тыс. человек.

    Захарова также обратила внимание на то, что в США устанавливаются памятники фашистским коллаборационистам, что, по ее мнению, также дискредитирует заявления Блинкена.

    Ранее госсекретарь США Блинкен заявил о «резне в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года, когда нацисты убили 34 тыс. евреев». «Сегодня Россия лживо заявляет, что она «денацифицирует» Украину, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокому обращению как со стороны нацистского, так и советского режимов», – считает он.

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    29 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине

    Республиканцы в Конгрессе США потребовали от администрации Байдена рассекретить стратегию помощи Украине

    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Конгрессе США требуют от администрации Джо Байдена рассекретить стратегию помощи Украине, чтобы с ней могла ознакомиться общественность, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет Wall Street Journal, администрация Байдена не сдержала обещание, данное Конгрессу. Весной Конгресс выделил средства на поддержку Киева с условием предоставления «в течение 45 дней стратегии помощи США» для Украины. Однако администрация Байдена лишь заявляла о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», передает ТАСС.

    На этой неделе, спустя несколько месяцев после установленного срока, администрация наконец-то подала документ, который оказался полностью засекреченным, что возмутило законодателей. Как подчеркивает издание, такой шаг является «типичным для Байдена созданием проволочек».

    Республиканцы требуют рассекретить его, чтобы общественность могла с ним ознакомиться. Издание уверено, что администрация Байдена не выполнит это требование до президентских выборов, так как вице-президенту Камале Харрис, кандидату от демократов, придется объяснять свою позицию по конфликту на Украине.

    Напомним, некоторые СМИ не исключали, что Харрис, если станет президентом, якобы откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией.

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    28 сентября 2024, 20:45 • Новости дня
    Лавров отреагировал на заявление Байдена об убийстве лидера «Хезболла»

    Лавров назвал слова Байдена об убийстве Насруллы отражением подходов США к конфликтам

    Сергей Лавров, комментируя заявление Джо Байдена о «справедливости» убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, подчеркнул, что это демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в таких ситуациях.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о недавнем убийстве лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, пишет ТАСС. Байден одобрил убийство Насруллы, что, по мнению главы российского МИД, отражает подходы США к конфликтам.

    Лавров подчеркнул, что произошедшее в Бейруте политическое убийство является еще одним примером такой политики. Он отметил, что США имеют «иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться». Лавров сделал это заявление после своей поездки на неделю высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Высказывание Лаврова намекает на то, что США, по мнению России, руководствуются своей собственной интерпретацией правил ведения международных конфликтов. В данном случае это касается поддержки действий, направленных на физическое устранение политических лидеров.

    Ранее Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы в результате израильской атаки, подчеркнув, что это «справедливая мера за многолетний террор». В своб очередь Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства Насруллы, назвав это политическим убийством и отметив обострение арабо-израильского конфликта.

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    29 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН

    Лавров раскритиковал США за блокировку в Совбезе ООН резолюций по палестино-израильскому конфликту

    Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США блокируют резолюции Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту, что препятствует выполнению СБ его функций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам министра, США не выполнили VII главу Устава ООН, которая касается мер в случае агрессии и нарушений мира. Он подчеркнул, что «все резолюции Совета Безопасности должны выполняться», передает ТАСС.

    «Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совета Безопасности, но и это тоже будет заветировано», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр пояснил, что седьмая глава является «принудительной» для тех, кому адресовано требование соответствующего решения Совета Безопасности.

    Он выразил мнение, что страны, применяющие право вето, иногда наносят ущерб своей репутации. По словам Лаврова, «вода камень точит», хотя он признал сложность ситуации.

    Министр указал, что резолюции могут содержать требования о прекращении поставок вооружений в зону конфликта. «Ну, естественно, все понимают, что американцы будут это ветировать, как они ветировали всё, что было до этого», – сказал глава МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт в регионе можно было бы урегулировать быстро и эффективно.

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    1 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Генпрокуратура подала иск к госорганам Украины и американским банкам

    Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к Киеву и двум банкам США

    Tекст: Александра Юдина

    Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск, поданный заместителем генпрокурора России к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», передает РИА «Новости».

    Также иск подан двум американским финансовым учреждениям – The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    Иск поступил в суд 30 сентября, однако к рассмотрению его еще не приняли.

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    28 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Харрис вслед за Байденом поддержала убийство Насруллы

    Вице-президент США Харрис вслед за Байденом поддержала убийство лидера «Хезболла» Насруллы Израилем

    Вице-президент США Камала Харрис, как и президент Джо Байден, поддержала израильские силы в убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы, назвав его террористом.

    Вице-президент США Камала Харрис поддержала действия израильских сил, которые привели к гибели лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы, передает ТАСС. Харрис, как и президент США Джо Байден, считает Насруллу террористом, на руках которого кровь американцев. Она заявила, что на протяжении десятилетий его руководство «Хезболла» дестабилизировало Ближний Восток, что привело к гибели множества людей в различных странах региона.

    Харрис подчеркнула свою приверженность безопасности Израиля и заявила, что поддерживает право этой страны на защиту от Ирана и поддерживаемых им группировок, включая «Хезболла», ХАМАС и хуситов. Вице-президент отметила, что, несмотря на поддержку Израиля, она и президент Байден не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Они предпочитают дипломатическое урегулирование на границе Израиля и Ливана для обеспечения стабильности в регионе.

    Убийство Насруллы было подтверждено Армией обороны Израиля, которая провела атаку в Бейруте, получившую кодовое название «Новый порядок». Шиитское движение «Хезболла» подтвердило гибель своего лидера после атаки.

    В субботу президент США Джо Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это «справедливой мерой за многолетний террор». В ответ на это Сергей Лавров подчеркнул, что данное заявление демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в подобных ситуациях.

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    29 сентября 2024, 22:57 • Новости дня
    Пентагон приблизился к производству до 50 тыс. снарядов в месяц

    Производство снарядов калибра 155 мм в США приблизилось к 50 тыс. в месяц

    Tекст: Денис Тельманов

    США продолжают наращивать производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм, достигнув отметки 40 тыс. единиц в августе и планируя увеличить это число до 50 тыс. в месяц, с целью удвоить объемы в течение года.

    Как сообщает ТАСС, начальник штаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж в интервью The Economist сообщил, что США приближаются к производству 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц.

    По его словам, в августе американские заводы произвели 40 тыс. таких снарядов, что на треть больше февральских показателей. Джордж выразил уверенность, что через год США смогут достигать ежемесячного производства 100 тыс. снарядов этого калибра.

    Генерал Джордж также рассказал о достижениях в наборе новобранцев в Сухопутные войска США. В прошлом месяце армия не только выполнила, но и значительно превысила план по набору, привлекая дополнительно 10 тыс. человек.

    Он подчеркнул, что американская армия должна адаптироваться к технологическим изменениям, что является важным фактором в современной военной стратегии.

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    30 сентября 2024, 11:51 • Новости дня
    Захарова иронично поддержала критику Керри «свободы слова»

    Захарова иронично согласилась с критикой Керри свободы слова в США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на замечание спецпредставителя президента США по климату и бывшего госсекретаря Джона Керри о первой поправке к конституции США, которая «является препятствием для борьбы с дезинформацией».

    Керри на мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) подчеркнул, что первая поправка, гарантирующая свободу слова, мешает бороться с дезинформацией в социальных сетях. Он выразил мнение, что для изменений необходима победа демократов на выборах, однако не уточнил, какие именно изменения он имеет в виду.

    «Правильно, сколько можно притворяться», прокомментировала Захарова слова Керри в своем Telegram-канале.

    Первая поправка к конституции США защищает свободу слова и прессы, запрещая Конгрессу ограничивать эти права, что является важным элементом американской демократии.

    Ранее Илон Маск выразил опасения, что в случае победы демократов на выборах конституция США может оказаться под угрозой из-за заявлений о необходимости борьбы с «дезинформацией».

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    30 сентября 2024, 00:58 • Новости дня
    Число жертв урагана «Хелен» в США достигло 90 человек

    На юго-востоке США ураган «Хелен» привел к гибели 90 человек и массовым отключениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураган «Хелен» обрушился на юго-восточные штаты США, вызвав гибель 90 человек и оставив миллионы без электроэнергии.

    Как сообщает CNN, число погибших в результате урагана «Хелен» достигло 90 человек. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Северной Каролине, где стихия унесла 36 жизней. В Южной Каролине погибли 24 человека, 17 – в Джорджии, 11 – во Флориде и 2 – в Вирджинии.

    По данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, более 2,3 млн жителей штатов, пострадавших от урагана, остаются без электричества. Наибольшие перебои с энергоснабжением наблюдаются во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине, а также Вирджинии.

    Ураган «Хелен», достигший четвертой категории по шкале Саффира – Симпсона, обрушился на малонаселенную местность Биг-Бенд во Флориде ранним утром в пятницу. После этого его сила ослабла сначала до первой категории, а затем до тропического шторма.

    «Мы были предупреждены о возможных разрушениях, но масштабы ущерба превышают все ожидания», – сообщил представитель местных властей.

    Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Хелен» в США достигло 64 человек

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    30 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Маск предсказал битвы «роев беспилотников»

    Илон Маск заявил о будущем битв роев беспилотников и их влиянии

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о грядущих битвах роев беспилотников, которые поразят воображение.

    Маск отметил, что подобные битвы смогут поразить воображение людей своим масштабом и силой. Такое заявление он сделал в ответ на пост в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где пользователь утверждал, что США способны производить около 20 тыс. беспилотников в год, тогда как Китай может производить такое количество дронов всего за один день, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что США пытаются увеличить объемы поставок собственных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей, но это всего лишь «горстка».

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    30 сентября 2024, 20:05 • Новости дня
    США разрешили американцам платить налоги в России до 2025 года

    Минфин США продлил лицензию на уплату налогов в России до 8 января 2025 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские граждане и компании смогут продолжать оплачивать налоги и пошлины в России благодаря продлению лицензии до 8 января 2025 года.

    Министерство финансов США продлило действие лицензии, которая разрешает гражданам и юридическим лицам США оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России, до 8 января 2025 года, передает РИА «Новости».

    Это решение позволяет американским физическим и юридическим лицам, прямо или косвенно принадлежащим гражданам США или контролируемым ими, продолжать выполнение обязательств по уплате налогов и других сборов на территории России.

    Согласно тексту лицензии, лицам из США разрешается также приобретать или получать различные разрешения и лицензии на территории России до 00.01 8 января 2025 года по времени Восточного побережья США (07.01 мск).

    Напомним, по данным на конец 2023 года, базирующиеся в США инвесторы владели российскими ценными бумагами на 30,496 млрд долларов.

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    30 сентября 2024, 23:05 • Новости дня
    США допустили до 600 жертв от урагана «Хелен»

    Власти США оценили возможное число жертв урагана «Хелен» в 600 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США заявила о возможности того, что число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке страны может достигнуть 600, однако точные данные пока отсутствуют, так как многие люди числятся пропавшими без вести.

    Администрация Соединенных Штатов допускает, что число жертв урагана «Хелен», который обрушился на юго-восток страны, может достичь 600 человек, передает ТАСС. Об этом сообщила советник Министерства внутренней безопасности США Лиз Шервуд-Рэндалл на брифинге для журналистов в Белом доме.

    Она подчеркнула, что пока не может подтвердить эту информацию, так как значительное число людей числится пропавшими без вести.

    По данным властей, число подтвержденных погибших от урагана уже достигло 116 человек.

    Вместе с тем, более 2 млн жителей штатов Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, а также Вирджиния продолжают оставаться без электричества. Эти данные подтвердил мониторинговый ресурс PowerOutage.us.

    Ураган «Хелен» обрушился на малонаселенный район Биг-Бенд во Флориде в пятницу утром (по местному времени) и сперва достиг четвертой категории по шкале Саффира – Симпсона, но вскоре ослаб сначала до первой категории, а затем до тропического шторма.

    Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Хелен» в США достигло 90 человек.

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    Родители в одной из школ Калининграда пожаловались на слишком большое число детей-мигрантов, не знающих русский язык, в классах. По их мнению, от этого страдает качество образования. Следственный комитет уже начал проверку по данному факту. Вместе с тем в экспертном сообществе говорят, что проблема не нова, а необходимость ее решения назрела давно. Как должна быть организована система преподавания в таких классах? Подробности

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    Большая война на Ближнем Востоке повлияет на СВО

    «Война на Ближнем Востоке очень плохо отразится на Украине». Такими словами эксперты комментируют политические последствия начавшегося наземного вторжения Израиля в Ливан. Как связаны события в двух далеких друг от друга регионах планеты и в чем заключается политический расчет Тель-Авива в многолетнем противостоянии со своими соседями? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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