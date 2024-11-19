Лавров пожал руку Макрону на саммите G20 в Рио

Лавров и Макрон обменялись рукопожатием перед фото лидеров на саммите G20

Tекст: Мария Иванова

Сергей Лавров, который возглавляет российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, обменялся рукопожатием с Эммануэлем Макроном перед совместной фотосессией участников.

Как сообщает ТАСС, этот момент запечатлело агентство Bloomberg, отметив его как один из самых впечатляющих кадров в ходе фотографирования лидеров.

На изображениях видно, как Эммануэль Макрон, находящийся на второй ступени подиума, подошел к Сергею Лаврову, который стоял на верхнем ярусе, и протянул ему руку. Лавров ответил французскому лидеру тем же, демонстрируя знак взаимного уважения. Это рукопожатие стало заметным моментом в контексте международных отношений, подчеркивая возможность диалога между странами.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не присутствовал на фото. Однако, как сообщили в Белом доме, его отсутствие не связано с какими-либо политическими разногласиями, а обусловлено исключительно логистическими трудностями.

Саммит G20, организованный Бразилией, собрал лидеров стран «двадцатки» и приглашенные государства для обсуждения глобальных вопросов в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября.