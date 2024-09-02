Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

Россия может согласиться пустить в украинскую трубу чужой газ

Tекст: Ольга Самофалова

Украина продлевать транзитный договор с Газпромом не будет, заявил Владимир Зеленский на прошлой неделе. В целом в этом не было никакой сенсации, так как украинские власти говорили об этом не раз. Контракт на транзит с Украиной заканчивается в декабре 2024 года.

Однако эксперты считали, что у Газпрома останется возможность продолжать транзит российского газа через Украину без этого контракта, – путем бронирования мощностей газотранспортной системы на аукционах, как принято в Европе, на месяц, три или даже полгода.

Однако советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина с 1 января 2025 года готова осуществлять поставки газа, но только сырья из других стран через территорию России. По его словам, это может быть газ из среднеазиатских стран, например, Казахстана или Азербайджана.

«Если какая-либо страна Европы посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова его транзитировать, если будет соответствующая логистика, юридическая основа и контрактность», – заявил Подоляк.

Судя по всему, речь идет о том, что Украина не собирается пускать на аукционы по бронированию мощностей украинской трубы российский Газпром, но готова работать с другими, нероссийскими компаниями.

С одной стороны, заявление украинского советника может выглядит слегка абсурдно, так как вход в украинскую трубу идет через территорию России. Поэтому без согласия России эта схема недееспособная. С другой стороны, в этом предложении – отдать украинский транзит нероссийскому поставщику – РФ может даже найти смысл и выгоду для себя, считают эксперты.

Кто же мог бы прокачивать свой газ через Украину вместо Газпрома с согласия Москвы? И в чем здесь может быть выгода для самой России?

Сейчас среди стран Средней Азии это может быть только Азербайджан. Потому что Казахстан и Узбекистан вряд ли смогут предложить дополнительный газ для прокачки через Украину. «У Казахстана и Узбекистана проблемы с газоснабжением собственных регионов, у них нет значимых экспортных ресурсов. Наоборот, Россия сейчас решает вопрос об увеличении поставок российского газа в Узбекистан, и в будущем мы планируем газифицировать Северный Казахстан», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Туркмения поставляет свой газ в основном в Китай, хотя она хотела бы диверсифицировать свои поставки, но отношения с Россией напряженные, в том числе из-за газовой конкуренции с Газпромом.

«У Туркмении есть газ и техническая возможность поставлять газ через Россию и Украину с помощью системы магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр». Эта схема широко использовалась в 1990-е и первой половине 2000-х, когда Газпром закупал туркменский газ для последующей перепродажи в Европу. При этом для поставок использовалась все та же украинская ГТС, построенная еще в бытность СССР», – отмечает Сергей Терешкин, гениректор маркетплейса нефтепродуктов и сырья Open Oil Market.

Проблема в том, что этот газопровод сейчас используется для поставок в обратном направлении – из России в Узбекистан, отмечает Терешкин. Газопроводная система «Средняя Азия –Центр» контролируется Газпромом, и состоит из газопроводов, которые проходят из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Остается одна потенциальная возможность сотрудничества в этом вопросе – с Азербайджаном. Сейчас Азербайджан поставляет свой газ в Евросоюз через Турцию (по газопроводам TANAP и TAP). Азербайджанский газ в объеме 10 млрд кубов по трубам получают Турция, Греция, Албания и Италия.

«Россия может договориться с Азербайджаном о своповых поставках газа. Мы свой газ, который раньше шел через Украину, перебрасываем через Азербайджан, далее в Турцию и Европу по контрактам Азербайджана. А Баку будет поставлять свой азербайджанский газ через Украину, возможно, по контрактам Газпрома»,

– предполагает Алексей Громов.

Иными словами, на практике физически поставки азербайджанского и российского газа как шли, так и идут, но по бумагам ситуация иная: юридически через Турцию и газопровод TAP будет идти российский газ, а через Украину – азербайджанский. Какие это могут быть объемы – равнозначные или нет, вопрос для обсуждения. Азербайджан поставляет в Европу через Турцию 10 млрд кубометров газа, Россия – через Украину – порядка 15-16 млрд кубометров.

Почему России может быть выгодно пригласить Азербайджан качать свой газ через Украину взамен газпромовского?

«Во-первых, у Газпрома есть действующие контракты на поставку газа с Австрией, Венгрией и Словакией, которые мы не хотим прерывать. Если Венгрию и Словакию мы еще сможем обеспечить газом по «Турецкому потоку», то Австрию – никак, только через Украину», – говорит Алексей Громов. То есть Азербайджан поможет Газпрому выполнять свои обязательства по текущим контрактам с европейскими покупателями.

Во-вторых, Азербайджан нужен России для решения стратегического вопроса – организации трубопроводных поставок российского газа в Иран, считает Громов. В июне делегация Газпрома была в Иране, где был подписан закрытый меморандум о проработке долгосрочных поставок российского газа трубопроводного в Иран.

Газпром хранит молчание по этому вопросу, однако в Иране приоткрыли завесу тайны, заявив, что обсуждается вопрос создания новой газотранспортной системы по дну Каспийского море для поставок в Иран и далее на рынки Южной Азии и Ближнего Востока в объеме до 110 млрд кубометров российского газа. «Южная Азия и Ближний Восток – это рынки с отложенным спросом. Там зачастую потребление газа сдерживается, потому что нет предложения», – говорит Громов.

«Речь идет, по сути, о создании системы «Каспийских потоков» вместо «Северных потоков». Но этот проект может быть реализован только, если Азербайджан или Туркмения дадут согласие на прокладку трубы в своих территориальных водах.

С Туркменистаном у нас традиционно сложные отношения, а вот Азербайджану мы можем пойти на встречу, и взамен получить одобрение на прокладку трубы в Иран», – рассуждает Алексей Громов.

Буквально 19 августа этого года президент России Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным визитом – первым за шесть лет. Хотя в этом году главы государств уже виделись. И главы двух стран провели интригующие непубличные переговоры по газу, на которых опять же обсуждались стратегические направления сотрудничества.

«Для России строительство газопровода в Иран – это стратегическая история. Мы видим, что по другим направлениям возможности для серьезного экспорта газа из России ограничены. Европа в принципе хочет уйти от газа, и там вряд ли что-то изменится для России. С Китаем у нас тоже непростая ситуация. С одной стороны, мы заполняем в плановом режиме трубу «Сила Сибири – 1», а с другой стороны, к проекту «Сила Сибири – 2», по заявлениям монгольской стороны, которая является транзитером газа, вернемся не раньше 2028 года», – говорит Громов.

Какие же выгоды получит Азербайджан от всей этой истории со своповыми поставками с Газпромом и транзитом газа через Украину?

«Во-первых, Азербайджан может получить возможность транспортировать большие объемы своего газа через украинскую ГТС, чем те объемы, которые сейчас идут через Турцию в Европу. Это прямая экономическая выгода для Азербайджана», – указывает Громов. Так, газопроводы через Турцию позволяют поставлять в Европу только 10 млрд кубометров азербайджанского газа, но у Баку есть возможность нарастить объемы на 3-4 млрд кубов, подсчитал Громов. Это можно быстро сделать через украинский маршрут без необходимости строить какую-то дополнительную инфраструктуру.

«Во-вторых, если мы пускаем Азербайджан в украинскую трубу, у Баку появляется потенциал в будущем еще больше нарастить поставки своего газа, так как мощности украинской трубы в целом огромные», – заключает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.