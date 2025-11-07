Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

Tекст: Ольга Самофалова

«Компания «Грейн Гейтс» осуществила первую экспортную поставку партии российской пшеницы в Республику Армения по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджанской Республики. В рамках первой отправки экспортировано 1050 тонн пшеницы 3-го класса, перевезенных 15 вагонами-зерновозами железнодорожного оператора «Русагротранс», – сообщила компания.

Это первый за более чем 30 лет железнодорожный состав, который прибыл из России в Армению через Азербайджан и Грузию. Все эти десятилетия России приходилось возить зерно и другие товары автомобильным транспортом или морем через грузинские порты. Железнодорожное сообщение требовало разрешения грузинской и азербайджанской сторон.

Возобновить железнодорожные поставки получилось после решения Азербайджана снять ограничения на движение грузов в Армению – такие договоренности были достигнуты в октябре этого года при участии правительств России, Азербайджана и Армении. «Это открыло возможность прямых поставок российской продукции АПК в Армению по железной дороге впервые с начала 1990-х годов», – рассказали в Минсельхозе.

Армения сейчас импортирует порядка 450-500 тыс. тонн зерна в год (пшеницы, ячменя и кукурузы), почти весь объем поступает из России. Развитие нового маршрута позволит снизить транспортные издержки, повысить устойчивость поставок и увеличить объемы экспорта в страны Южного Кавказа, отмечают в Минсельхозе.

«Раньше основной поток зерна везли автотранспортом через пропускной пункт Верхний Ларс по Военно-Грузинской дороге, а часть шла морем в грузинские порты с последующей автодоставкой в Армению. Эти схемы были дорогими и нестабильными из-за погодных рисков, сезонных очередей на границе и частых остановок движения на Ларсе, в том числе из-за камнепада и дополнительных таможенных проверок. Это выбивало сроки и повышало стоимость тонны на «последней миле», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Отправка грузов поездом намного – процентов на 30-40 – снижает транспортные издержки поставляемых в Армению грузов,

говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

Россия начала с провозки первых партий пшеницы в 15 зерновозах, но Минтранс РФ говорит о планах перевезти зерно еще 132 вагонами до конца января 2026 года. Кроме того, в планах проработать другие категории грузов. «Это означает переход от разовых рейсов к графиковой работе и сокращение доли дорогой автологистики. Это должно дать двузначную экономию в издержках против прежней схемы «море+авто» и «авто через Ларс», прежде всего за счет снятия очередей и уменьшения числа перегрузок», – считает Чернов.

Помимо зерна Россия сможет таким образом поставлять и другие продовольственные товары, что увеличит товарооборот между странами как в этом, так и в следующем году, отмечает Новикова. Это могут быть мука и масличные, минеральные удобрения и аммиачная селитра в хопперах, подсолнечное масло в цистернах, сахар, стройматериалы и металлопрокат, лесоматериалы, а также контейнерные отправки с FMCG и техникой. Это стандартный номенклатурный набор для магистральной ж/д логистики на Южном Кавказе, говорит Чернов.

Развитие торговой логистики с Арменией важно еще и с точки зрения того, что Армения является рынком, посредством которого осуществляется параллельный импорт, что влияет на рост товарооборота между странами, замечает Новикова.

«После 2022 года резко вырос товарооборот с Арменией за счет релокации бизнеса и людей, расчетов в рублях и реэкспорта технологичных товаров в рамках параллельного импорта, что подтолкнуло двусторонний товарооборот до рекордных 11,7–12 млрд долларов в 2024 году. Однако в 2025 году тренд сменился на коррекцию из-за сжатия потоков драгметаллов и диаманта, а также ужесточения контроля. Поэтому статистика за первые месяцы года фиксировала резкое снижение импорта Армении из России и замедлением экспорта в РФ. На этом фоне новый ж/д канал – это скорее стабилизатор и точечный драйвер в грузообороте», – рассуждает Чернов.

Эксперты отмечают потенциал для роста взаимной торговли между странами, который имеется не только в зерновом экспорте.

«Зона дальнейшего роста взаимной торговли может включать в себя продовольствие и ингредиенты для пищевой промышленности, агрохимию и удобрения, нефтепродукты типа битума и дизтоплива в цистернах,

металлы и стройматериалы под государственные и инфраструктурные проекты, контейнерные поставки товаров широкого потребления и компонентов для сборочных производств», – замечает Чернов.

Более того, при сохранении политических договоренностей о транзите через Азербайджан и выстраивании регулярного расписания этот коридор может стать опорным не только для Армении, но и для экспорта на рынки Южного Кавказа с формированием «длинных» связок Россия – Азербайджан – Грузия – Армения, заключает собеседник.