Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

Tекст: Ольга Самофалова

За десять месяцев 2025 года в Россию из-за границы ввезли всего 290 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 64% меньше, чем было привезено с января по октябрь прошлого года, посчитали в аналитическом агентстве «Автостат».

Основной импорт приходился на КНР, чья доля составила 72,5% от общего объема поставок. Ввоз новых автомобилей именно из Китая сократился на 68%. Китайский импорт составил 210 тыс. машин.

Часть иномарок попадает в Россию транзитом через Киргизию, и объемы импорта по этому маршруту также значительно сократились – на 52,5%. Через эту страну в Россию было завезено 32,5 тыс. новых иномарок.

Авторынок России, который в первом полугодии 2025 года столкнулся с жестким перепроизводством и затовариванием складов, к концу года превращается в дефицитный. И колоссальный обвал импорта сыграл в этом явно не последнюю роль.

«На рынке образовался дефицит по многим маркам, в том числе ввозимым по схеме параллельного импорта»,

– говорит Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

«В ноябре начали появляться бреши в модельных рядах дистрибьюторов, которые не пополняли запасы автомобилей. Часть моделей заканчивается, уже нет в наличии некоторых комплектаций и цветов», – подтверждает Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «АВТОДОМ».

Образовавшийся на рынке дефицит мешает удовлетворить оживший спрос на автомобили, который был спровоцирован снижением ключевой ставки и, как следствие, процентов по вкладам плюс новостью о предстоящем введении новых правил расчета утильсбора, отмечает Терлюкевич. Правда, объявленная позже отсрочка по утильсбору до 1 января слегка охладила трафик в ноябрьские праздники, но спрос в ноябре остается на высоком уровне. Хотя продажи все равно будут ниже октября.

«Ноябрь пока отстает от октября. Думаю, эта тенденция продолжится, и ноябрь закроется с результатом в 140-150 тыс. автомобилей. Это будет ниже на 10-15% октябрьских продаж. Спрос сохранится, но дефицит по многим моделям и маркам, а также отмена скидок и повышение цен станут факторами, сдерживающими рост продаж. Короткий цикл роста ежемесячных продаж подходит к концу. В декабре рынок ждет жесткая посадка. Продажи упадут до 100-115 тыс. автомобилей, если не появятся новые стимулы, такие как, например, ослабление рубля», – рассуждает Терлюкевич.

Крепкий рубль 2025 года сыграл против продавцов автомобилей. Потому что в начале года дилеры завезли в Россию товары по параллельному импорту по одному курсу, а рубль начал крепнуть, и это ударило по себестоимости продукции.

По итогам всего 2025 года Терлюкевич ожидает продажи на уровне 1,3-1,33 млн легковых автомобилей, а оживление продаж, по его мнению, если и произойдет, то не раньше весны 2026 года.

Есть вероятность повторения сценария первого квартала 2025 года в первом квартале 2026 года. То есть продажи снова рухнут. За тем лишь исключением, что склады, скорее всего, будут дефицитными вместо избыточных,

говорит Терлюкевич.

Тормозом рынка, как и в этом году, была и остается жесткая денежно-кредитная политика. Высокая ключевая ставка привела к резкому падению спроса, затовариванию складов и огромным убыткам автодилеров по их финансированию, говорит генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

«2025 год был очень турбулентным за счет роста и снижения ключевой ставки, изменений правил утильсбора, колебания курса валют и так далее. Каждый новый инфоповод давал всплески активности клиентов – совершать или отсрочить покупку автомобиля. Год вызовов, год быстрых решений и смены модели бизнеса в существенных параметрах», – согласен Андрей Ольховский.

В первом квартале 2026 года он ждет все-таки роста продаж новых авто на 20-25% благодаря совокупности многих факторов – распродажа старых стоков, низкий курс валюты, снижение ставки по автокредитам и так далее. Очевидно, что отметку в 1,4 млн проданных новых автомобилей рынок по итогам 2026 года перешагнет, а вот сможет ли перешагнуть 1,5 млн, пока неясно, говорит Ольховский.

И все же значимое и, что более важно, стабильное улучшение на авторынке произойдет только при снижении ключевой ставки до уровня ниже 10%,

считает Терлюкевич. А это, судя по заявлениям ЦБ, вряд ли произойдет в 2026 году. В лучшем случае – в 2027 году. Это значит, что автомобильный рынок России ждет второй худший год подряд. И выжить в таких тяжелых кризисных условиях смогут далеко не все автомобильные дилеры. По данным «Автостата», почти 100% автодилеров и сервисных центров в первой половине 2025 года работали в убыток. И хотя последние несколько месяцев года можно назвать успешными, они вряд ли перекроют убытки целого года. По данным АГ «Авилон», в 2024 году в России закрылось около 450 шоурумов, а в первой половине 2025 года – около 200.