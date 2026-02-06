Росздравнадзор опроверг данные о дефиците препарата от шизофрении

Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препарата «Латуда» в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препарата «Латуда». Его применяют для лечения шизофрении и биполярного расстройства первого типа. В ведомстве ТАСС заявили, что в российских регионах имеется 39 079 упаковок этого лекарства, а обеспеченность по всем организациям составляет восемь месяцев. Препарат с международным непатентованным названием «Луразидон» доступен в достаточном количестве.

Ранее RTVI сообщал о пропаже «Латуды» из аптек крупных городов, однако в Росздравнадзоре пояснили, что в государственном реестре лекарственных средств содержатся две действующие записи: на препарат «Латуда» и «Луразидон Кроно».

Регистрационное удостоверение на «Латуду» переоформлено в соответствии с требованиями ЕАЭС и действует бессрочно. На «Луразидон Кроно» оно выдано 26 августа 2025 года сроком на пять лет.

В ведомстве также подчеркнули, что с 2022 по 2025 годы отмечается стабильный выпуск «Луразидона» в гражданский оборот. В 2025 году в продажу поступила 74 301 упаковка, что сопоставимо с 2024 годом, когда было выпущено 80 477 упаковок. Организации, осуществляющие ввоз препарата в Россию, писем о прекращении или приостановлении поставок не направляли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росздравнадзор ранее опровергал сообщения о дефиците аналогов препарата «Оземпик» в аптеках.

Позже глава Минздрава Михаил Мурашко дал поручение Росздравнадзору следить за обеспеченностью аптечных и лечебных сетей в регионах жизненно важными лекарствами. А 13 января в России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств.



