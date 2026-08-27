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    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

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    27 августа 2026, 16:15 • Новости дня

    Белый дом заявил об отсутствии переговоров с Ираном

    Белый дом: США и Иран не ведут переговоры по урегулированию конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон и Тегеран в настоящее время не ведут диалог по урегулированию конфликта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    По ее словам, диалог по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и  Исламской республикой приостановлен до изменения позиции иранской стороны, передает РИА «Новости».

    «Сейчас никаких переговоров не ведется, и так будет продолжаться до тех пор, пока президент не почувствует, что, возможно, они все-таки сядут за стол переговоров», – заявила Ливитт в эфире телеканала Fox News.

    Прошлые переговоры между США и Ираном завершились без заключения итогового соглашения.

    В июле Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    В середине августа представители Корпуса стражей исламской революции назвали выдумкой информацию о скрытых каналах связи с Вашингтоном.

    25 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном

    Пентагон: Число пострадавших военных США в конфликте с Ираном достигло 776

    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери вооруженных сил США в ходе противостояния с Ираном приблизились к 800 военнослужащим с учетом новой серии ударов, сообщил Пентагон.

    Общее количество американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в официальных отчетах Пентагона.

    По состоянию на 24 августа 2026 года, когда статистика обновлялась в последний раз, в ходе операции «Эпическая ярость» пострадало 417 военнослужащих, а погибло 14. Власти США заявляли, что эта операция завершилась 5 мая.

    С начала новой серии ударов США 7 июля количество пострадавших американских военных составило 341, а погибших – четыре. На этом фоне издание Intercept сообщает, что военное ведомство начало тайно обращаться за услугами по оказанию помощи при несчастных случаях и погребению погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В конце того же месяца американские СМИ оценили количество пострадавших в ходе конфликта военнослужащих США в 624 человека.

    В середине августа журналисты узнали о потере американскими военными 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

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    26 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    @ Iranian Government/Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в гибели иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи.

    «Он ранен, и ранен тяжело», – заявил политик в эфире онлайн-трансляции американского журналиста Гленна Бэка, передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. Телеканал Al Hadath подтвердил факт выживания сына погибшего иранского лидера во время атаки.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вынужденном отказе нового руководителя страны от публичности.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

    Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Исламской республики воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

    «Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

    Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

    В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.

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    25 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Командующий сирийскими курдскими формированиями объявил об их роспуске

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий арабо-курдскими формированиями в Сирии официально объявил об их полном расформировании и интеграции в государственные институты страны.

    Арабо-курдские подразделения «Сирийские демократические силы» (СДС) официально расформированы и стали частью сирийских государственных структур, передает РИА «Новости». Об этом во вторник сообщил командующий СДС Мазлум Абди.

    «Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства», – заявил командующий в эфире сирийского телеканала Syria TV.

    По словам Мазлума Абди, миссия «Сирийских демократических сил» завершена. Он отметил, что теперь начинается переходный период от обороны к активному восстановлению и строительству Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года сирийская армия начала военную операцию против курдских формирований в Алеппо.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Сирии немедленно остановить наступление.

    В конце января курдские «Силы демократической Сирии» согласились на поэтапное вхождение в состав сирийской армии.

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    26 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран и Оман договорились поделить доходы от Ормузского пролива

    Иран и Оман согласовали разделение прибыли от судоходства в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Власти двух ближневосточных государств утвердили порядок распределения средств от прохода судов по стратегически важному маршруту, который пока остается заблокированным для навигации.

    Представители Корпуса стражей исламской революции подтвердили наличие соглашения о совместном использовании морской артерии, передает РИА «Новости». Документ определяет финансовые аспекты сотрудничества двух стран.

    «В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности касательно доли каждой из сторон в водах пролива, а также касательно доли доходов Ирана и Омана», – сообщила пресс-служба ведомства. При этом маршрут не будет открыт до выполнения Вашингтоном требований Тегерана о прекращении боевых действий и снятии морской блокады.

    Ранее американская сторона объявила о расторжении мирного меморандума от 18 июня. После этого военные США нанесли ряд ударов по иранской территории, на что последовал симметричный ответ по американским базам на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

    В ходе переговоров стороны согласовали создание единого среднего коридора для движения судов.

    Позже иранский МИД обвинил США и Израиль в срыве подписания данного соглашения по безопасности.

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    27 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти

    Bloomberg: США захотели конфисковывать танкеры Ирана с помощью судов XIX века

    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США намерены вернуть к жизни судебный механизм XIX века, чтобы упростить захват иранской нефти на танкерах, пишет Bloomberg.

    Минюст США готовится возобновить работу давно не действующего военно-морского призового суда, чтобы упростить военный захват иранских нефтяных танкеров и признать их американской собственностью, передает Bloomberg со ссылкой на три источника.

    Ожидается, что решение вызовет судебные споры, однако власти рассчитывают усилить блокаду Ирана и компенсировать расходы на конфликт.

    Прокуратура США в Хьюстоне, которая совместно с центральным аппаратом минюста занимается этой инициативой, подтвердила, что призовые суды сейчас возрождаются.

    По задумке, механизм позволит федеральным прокурорам быстрее признавать нефть и другие грузы, изъятые с судов противника или нейтральных стран, американской собственностью, после чего конфискованное будет продаваться, а средства поступят в казну.

    «Наши интересы национальной безопасности могут потребовать от вооруженных сил США захвата судов или груза, поддерживающего противника во время военного конфликта. Если это произойдет, наши федеральные суды должны быть готовы рассматривать вопрос о судьбе захваченных судов и грузов», – говорится в сообщении.

    Судовладельцы, по мнению юристов и бывших прокуроров, могут оспорить использование призового суда, а само ведомство, ВМС и судебная система столкнутся с трудностями из-за отсутствия опыта такой работы.

    Призовые суды были обычной практикой морских конфликтов XVIII–XIX веков, но почти не применялись после испано-американской войны 1898 года и полностью не использовались со времен Второй мировой войны. В последние десятилетия США предпочитали механизм гражданской конфискации для изъятия судов и активов в рамках санкционных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия иранских танкеров Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Вашингтон заявил о захвате военными США грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе.

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    24 августа 2026, 21:13 • Новости дня
    США ввели антииранские санкции против 60 организаций и судов

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США вводит в понедельник антииранские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    По словам Бессента, Вашингтон вводит новые ограничения против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов, которые якобы позволяют Ирану приобретать запрещенные ядерные и ракетные технологии, проводить кибероперации и получать доходы от продажи нефти, передает РИА «Новости».

    В конце июля американское министерство финансов обновило перечень ограничений против десяти компаний и восьми танкеров.

    Ранее Бессент заявил, что объявленная президентом США Дональдом Трампом экономическая операция против Ирана выводит конфликт на финальную стадию.

    Американская администрация отказалась от планов быстрой военной кампании ради финансового удушения Ирана.

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    24 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В парламенте Ирана отключили свет прямо во время заседания комитета по вопросам энергетики, где обсуждались причины перебоев с электроэнергией в стране, сообщил иранский новостной портал Jamaran.

    Во время заседания иранского парламента, посвященного проблемам с энергоснабжением, в зале пропал свет, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в момент обсуждения причин частых отключений электричества.

    «Комитет по вопросам энергетики парламента проводил заседание для рассмотрения причин отключений электричества. В тот самый момент электроэнергия пропала», – говорится в сообщении иранского новостного портала Jamaran.

    Издание также опубликовало фотографию из зала заседаний, на которой видно, что депутаты сидят в темноте. Агентство Fars позже уточнило, что отключение электричества было плановым и продлилось два часа. На встрече также присутствовали заместители глав министерств нефти и энергетики Ирана.

    В июле министерство энергетики Ирана призвало жителей южных провинций сократить потребление электричества.

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    25 августа 2026, 23:50 • Новости дня
    Иран опроверг заявления США о разминировании Ормузского пролива

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Суда по-прежнему не могут пройти через Ормуз

    Иран опроверг заявления США о разминировании Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади опроверг заявления американских властей о разминировании Ормузского пролива.

    Ранее американские власти заявили об извлечении или подрыве мин в проливе, передает РИА «Новости».

    «Если США действительно занимались разминированием, то почему по-прежнему ни одно судно не может пройти по Ормузскому проливу?» – приводит слова иранского дипломата гостелерадиокомпания Ирана.

    Он назвал заявления американской стороны ложью. По словам Гариб-Абади, если американские минные тральщики окажутся в регионе, то станут «весьма хорошими целями» для Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о контроле американских ВМС над проливом.

    Гариб-Абади пообещал исправить заблуждения США о принадлежности Ормузского пролива.

    Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами запретил американским войскам вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив.

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    26 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Гросси раскритиковал ООН в связи с конфликтом на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека ООН, заявил об отсутствии заметных результатов работы ООН по урегулированию мировых конфликтов, включая конфликт на Украине.

    Гросси заявил об этом, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, передает ТАСС.

    Он отметил, что организация практически не заметна в урегулировании конфликта на Украине, на Ближнем Востоке, в Южном Судане, в регионе Сахеля и в Сирии, где он побывал на прошлой неделе.

    «Уже довольно давно бытует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию. Этот вопрос встал не сегодня», – подчеркнул Гросси. По его словам, организация присутствует повсюду, но «ее нет там, где она действительно нужна».

    Гросси является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси ранее заявил об утрате актуальности всемирной организации.

    Во втором предварительном голосовании в Совбезе ООН лидером стала кандидат от Гайаны Каролин Родригес-Биркетт.

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    24 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Хуситы атаковали саудовский нефтяной танкер в Красном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» объявило об ударах по саудовскому танкеру у города Янбу и сухопутным силам Саудовской Аравии.

    Отряды хуситов нанесли удар баллистической ракетой по нефтяному судну Amzan в центральной части Красного моря, передает ТАСС.

    «В результате атаки на судне возник пожар», – указывается в специальном заявлении движения. Кроме того, хуситы провели две военные операции против скоплений саудовских войск.

    В первом случае ракетами и беспилотниками был атакован конвой с военной техникой, в результате чего сгорело более 10 грузовиков с оружием. Во втором случае удар пришелся по скоплению войск в районе Аль-Канаис, где были уничтожены несколько складов вооружений. По данным мятежников, с саудовской стороны есть убитые и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в районе порта Янбу.

    Неделей позже мятежники атаковали позиции военных Саудовской Аравии баллистическими ракетами и беспилотниками.

    В середине месяца представители движения «Ансар Аллах» отчитались о поражении десантного корабля противника у побережья Мохи.

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    24 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Хуситы заявили о желании заморозить внутренние фронты в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Алла» планирует приостановить боевые действия внутри страны для концентрации сил против Саудовской Аравии, сообщил член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти.

    «Мы хотим сосредоточиться на противостоянии с Саудовской Аравией и заморозить все внутренние фронты, чтобы каждая сторона сохранила находящиеся под ее контролем территории», – заявил аль-Бухейти, передает РИА «Новости».

    По его словам, хуситы не планируют расширять подконтрольные им зоны. Аль-Бухейти подчеркнул, что движение не стремится к захвату Баб-эль-Мандебского пролива или нефтегазовых месторождений в Марибе, несмотря на их стратегическую важность.

    Представитель «Ансар Алла» пояснил, что в противном случае они бы давно предприняли попытки установить контроль над этими объектами, однако сейчас приоритетом является избежание внутренних конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские повстанцы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    Позже мятежное движение «Ансар Алла» объявило о введении морской блокады в отношении Эр-Рияда.

    В начале августа хуситы атаковали беспилотником нефтеперерабатывающий завод в саудовском Джизане.

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    25 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Источники в Пакистане и Иране: Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Tекст: Антон Антонов

    США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщили пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности.

    «Прекращение огня согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе», – заявили источники РИА «Новости».

    По их данным, официальное объявление о прекращении огня стороны сделают в ближайшие дни. Источники уточнили, что в соответствии с Исламабадским меморандумом ожидается начало переговоров и раунда технических встреч между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное командование Ирана в июне объявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения США условий перемирия.

    В июле США объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

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    26 августа 2026, 18:30 • Новости дня
    Посол сообщил о желании президента Ирана встретиться с Путиным на саммите ШОС

    Посол Джалали: Пезешкиан хочет встретиться с Путиным на саммите ШОС в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во время мероприятий ШОС, рассказал посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

    По словам дипломата в интервью агентству IRNA, главы государств продолжают активный диалог, передает РИА «Новости».

    «Господин Пезешкиан и господин Путин к настоящему моменту провели пять встреч, число которых вырастет до шести за счет встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке», – отметил Джалали.

    Напомним, Кремль анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Ранее дипломаты готовили встречу президентов России и Ирана в Ашхабаде.

    Лидеры двух стран также проводили переговоры на саммите БРИКС в Казани.

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    25 августа 2026, 11:59 • Новости дня
    США предложили обменять снятие санкций с Ирана на Ормузский пролив

    США через Пакистан предложили снять блокаду Ирана за открытие Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти готовы отказаться от санкционного давления на Тегеран при условии разблокировки Ормузского пролива и прекращения атак подконтрольных республике вооруженных группировок.

    Американская сторона передала соответствующую инициативу через посредников, сообщает ТАСС со ссылкой на канал Al Hadath.

    Предложение включает отмену ограничений при условии открытия пролива и прекращения действий подконтрольных группировок в регионе.

    Информацию иранскому руководству доставил главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир в ходе официального визита. Высокопоставленный военный также призвал возобновить работу над двусторонним меморандумом о взаимопонимании.

    При этом представитель Исламабада подчеркнул строгий нейтралитет своего государства. Пакистан не планирует занимать чью-либо позицию в текущем ближневосточном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах Вашингтона вернуть прежние объемы транспортировки нефти из Персидского залива.

    До этого американские чиновники готовили временное соглашение с Тегераном при посредничестве Омана.

    Иранская сторона через пакистанских представителей потребовала от Соединенных Штатов финансовую компенсацию за разблокировку Ормузского пролива.

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    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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