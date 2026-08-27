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Белый дом заявил об отсутствии переговоров с Ираном
Белый дом: США и Иран не ведут переговоры по урегулированию конфликта
Вашингтон и Тегеран в настоящее время не ведут диалог по урегулированию конфликта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, диалог по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и Исламской республикой приостановлен до изменения позиции иранской стороны, передает РИА «Новости».
«Сейчас никаких переговоров не ведется, и так будет продолжаться до тех пор, пока президент не почувствует, что, возможно, они все-таки сядут за стол переговоров», – заявила Ливитт в эфире телеканала Fox News.
Прошлые переговоры между США и Ираном завершились без заключения итогового соглашения.
В июле Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.
В середине августа представители Корпуса стражей исламской революции назвали выдумкой информацию о скрытых каналах связи с Вашингтоном.