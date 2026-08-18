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МИД Катара: Соглашение по Ормузскому проливу облегчит переговоры США и Ирана
Договоренности между Оманом и Ираном по Ормузскому проливу позволят возобновить диалог между Вашингтоном и Тегераном, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что достижение соглашения между Оманом и Ираном по Ормузскому проливу значительно упростит возобновление переговоров между Соединенными Штатами и Исламской Республикой, передает ТАСС.
«Соглашение по Ормузскому проливу между Оманом и Ираном значительно облегчит нам возобновление переговоров между Соединенными Штатами и Ираном», – сказал дипломат.
По его словам, в настоящее время усилия сосредоточены на снижении напряженности и возвращении к выполнению меморандума о взаимопонимании.
Аль-Ансари подчеркнул, что единственным путем вперед является прекращение огня, открытие Ормузского пролива, обеспечение свободы судоходства и возвращение за стол переговоров. Он также добавил, что дорожная карта, прописанная в меморандуме, в настоящее время не выполняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби потребовал от Вашингтона отказаться от вмешательства в региональные дела для разблокировки маршрута.
Накануне иранский МИД обвинил США и Израиль в срыве подписания данного соглашения о безопасности.