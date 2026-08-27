Катар и Иран обсудили создание судоходного коридора в Ормузском проливе

Tекст: Денис Тельманов

Встреча премьер-министра и главы МИД Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани с руководителем иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи прошла в четверг в Тегеране. Дипломаты двух стран также рассмотрели возможность реализации совместного проекта, направленного на разминирование этой стратегически важной акватории, передает РИА «Новости».

«Встреча также затронула продолжающиеся обсуждения предложенной временной рамочной договоренности, которая включает создание временного совместного судоходного коридора через Ормузский пролив и соглашение о реализации совместного проекта по разминированию пролива», – говорится в сообщении катарского МИД.

Стороны уделили внимание последним событиям в регионе, обсудив усилия по снижению напряженности и созданию условий для диалога. Глава правительства Катара подчеркнул важность уважения суверенитета соседних государств, обеспечения свободы судоходства и продолжения дипломатических усилий.

В свою очередь, Аракчи выразил благодарность Дохе за активную роль в поддержке регионального диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представители Ирана и Омана провели переговоры о создании аналогичного временного коридора.

Власти этих двух ближневосточных государств утвердили порядок распределения средств от прохода судов.

В МИД Катара назвали оманско-иранские договоренности важным шагом для возобновления диалога между Вашингтоном и Тегераном.