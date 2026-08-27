Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.0 комментариев
Fox News: Власти Флориды запретили тратить пособия на порнографию
Американский штат Флорида ввел масштабные ограничения для получателей материальной помощи, заблокировав возможность оплачивать государственными картами товары не первой необходимости, в том числе и порнографию, сообщил телеканал Fox News.
Руководство региона получило одобрение федерального центра на обновление программы временной денежной помощи, передает Fox News. Теперь гражданам заблокируют возможность оплачивать картами электронных пособий видеоигры, татуировки, порнографию, вейпы, услуги экстрасенсов и посещение парков развлечений.
«Помощь, финансируемая налогоплательщиками, должна помогать семьям накрывать на стол, оплачивать электричество, покупать одежду, обеспечивать детей и преодолевать препятствия на пути к независимости», – заявил губернатор штата Рон Десантис.
Помощник министра здравоохранения США Алекс Адамс пояснил, что нововведения не уменьшат размер выплат. В среднем материальная поддержка составляет 250 долларов в месяц на одну семью. Он выразил надежду, что инициатива станет образцом для всей страны, поскольку в 27 штатах подобных запретов пока нет.
Несколько лет назад в регионе уже ограничили использование социальных карт в казино и алкогольных магазинах. Весной власти также исключили из продовольственной программы конфеты, сладкую газировку и энергетики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация запретила использовать средства федеральной медицинской страховки для оплаты гормональной терапии несовершеннолетним.
Ранее федеральный апелляционный суд в США постановил не приостанавливать продовольственную помощь для малоимущих граждан.
В ряде американских штатов власти ограничили покупку газировки и конфет на средства социальных карт.