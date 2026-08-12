Власти США лишили финансирования операции по смене пола подростков

В США отменили федеральное финансирование трансгендерных процедур для детей

Tекст: Мария Иванова

Правительство США запретило тратить федеральные средства Medicaid на медицинские процедуры для трансгендерных подростков, передает Axios.

Новые правила вступают в силу 13 октября и касаются блокаторов полового созревания, гормональной терапии и хирургических операций. При этом штаты сохранят право оплачивать подобное лечение из собственных бюджетов.

Федеральное финансирование психотерапии при гендерной дисфории останется доступным. Для пациентов, уже проходящих гормональную терапию, предусмотрен переходный период сроком на шесть месяцев. В администрации Дональда Трампа заявили, что политика направлена на защиту детей от процедур, которые чиновники считают вредными.

Американские медицинские ассоциации раскритиковали решение властей, ссылаясь на безопасность утвержденных протоколов лечения.

Старший вице-президент проекта Trevor Родриго Хенг-Лехтинен назвал инициативу «опасной и ненужной попыткой помешать трансгендерным и небинарным молодым людям получить доступ к передовому медицинскому обслуживанию, необходимому им для здоровой и счастливой жизни».

Отмечается, что ранее чиновники отказались от отдельного плана по лишению финансирования больниц, предоставляющих услуги по смене пола. Сейчас частичное покрытие таких процедур для детей действует в 17 американских штатах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года президент США запретил операции по смене пола у несовершеннолетних.

Позже генеральные прокуроры нескольких американских штатов подали иск против данного решения.

Весной этого года власти Техаса анонсировали открытие первой бесплатной клиники для обратного гендерного перехода у детей.