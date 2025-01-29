Трамп запретил операции по смене пола у детей в США

Tекст: Александра Юдина

Президент США подписал указ, запрещающий проведение операций по смене пола у лиц, не достигших 19 лет, передает «Коммерсантъ».

В документе подчеркивается, что запрещены как хирургические вмешательства, так и использование блокаторов половых гормонов.

Трамп заявил, что в стране все больше медицинских работников причастны к «калечению и стерилизации» детей.

Он назвал это явление «опасной тенденцией», которая может оставить «пятно» на истории США. Трамп подчеркнул, что такие вмешательства идут вразрез с природной идентичностью детей и не должны поддерживаться государственными программами.

Кроме того, указ поручает министерству обороны исключить такие медицинские процедуры из программы страхования для несовершеннолетних. Контроль за выполнением указа возложен на министерство юстиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Еще до его вступления в должность сообщалось, что Трамп планировал закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и установить законодательное определение биологического пола.

Трамп утвердил указ, который признает в стране только два неизменных пола – мужской и женский, отвергая концепцию гендерной идентичности.