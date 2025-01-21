Трамп обязал признать только два пола в США

Трамп запретил гендерную идеологию и обязал признать только два пола в США

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно документу, пол человека определяется биологической классификацией и не может изменяться по желанию, передает ТАСС. Политика США теперь основывается на признании этой классификации и отказе от гендерной идентичности, рассматриваемой как «внутреннее и субъективное ощущение».

В указе критикуется гендерная идеология, согласно которой пол может изменяться. Утверждения о возможности изменения пола признаются ложными. Документ устанавливает, что личные пространства, предназначенные для женщин и мужчин, могут использоваться только лицами соответствующего пола на основе биологической характеристики.

Федеральным ведомствам поручено удалить информацию, продвигающую гендерную идеологию, и запрещено использовать государственные средства для ее продвижения. Также запрещается финансирование медицинских процедур по смене пола из государственного бюджета. Кроме того, Трамп поручил подготовить законопроект для кодификации указанных определений в течение 30 дней.

Ранее Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

Кроме того, он подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский и горы Денали в гору Мак-Кинли, а также вывел страну из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне.