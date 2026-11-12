Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
В Астане при задержании топ-менеджеров из окна выбросили чемодан с долларами
Чемодан с долларами был выброшен из окна жилого комплекса в Астане во время предполагаемой операции по задержанию высокопоставленных сотрудников казахстанского фонда «Самрук-Казына» и компании «Казахстанские железные дороги», сообщили СМИ.
Кадры с разбросанными по улице купюрами опубликовал телеканал Astana TV, передает ТАСС.
Местный телеканал 24.kz, ссылаясь на социальные сети, сообщил, что видео инцидента было снято в районе жилого комплекса «Атлант».
Комитет национальной безопасности Казахстана ранее заявил о задержании 11 ноября председателя правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и председателя правления «Казахстанских железных дорог» Елжаса Отыншиева по подозрению в коррупции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Комитет национальной безопасности Казахстана пресек деятельность преступной группы, незаконно вывезшей за границу нефтепродукты на общую сумму более 100 млн долларов.