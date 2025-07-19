Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
В Британии на акциях против запрета Palestine Action задержаны более 100 человек
Британская полиция задержала более 100 человек на демонстрациях против запрета движения Palestine Action.
Британская полиция задержала более 100 человек на демонстрациях против запрета движения Palestine Action, передает ТАСС.
В Лондоне в субботу были задержаны 65 человек, что стало рекордом среди всех трех последних недель проведения подобных акций. В Манчестере задержано 18, в Бристоле – 17, в городе Труро – 8 протестующих.
В большинстве случаев людей задерживали по разделу 13 Закона о борьбе с терроризмом от 2000 года, что предусматривает наказание до полугода тюрьмы. В Лондоне причиной задержаний стали плакаты с поддержкой Palestine Action.
Запрет Palestine Action был введен 5 июля по инициативе главы МВД Британии Иветт Купер, которую поддержали обе палаты парламента. Одновременно были запрещены «Русское имперское движение» и американская неонацистская группировка Maniacs Murder Cult. За любое участие в их деятельности теперь грозит до 14 лет лишения свободы.
Поводом для санкций стали события 20 июня, когда активисты Palestine Action проникли на авиабазу Брайз-Нортон и повредили два британских военных самолета на 7 млн фунтов. Подозреваемые арестованы, предварительное слушание дела запланировано на январь 2026 года, суд состоится в 2027 году.
Ранее сотрудники полиции Лондона приступили к задержаниям участников акции в поддержку запрещенного движения Palestine Action.
Активисты Palestine Action были арестованы на Парламентской площади после попытки выразить протест против запрета организации.