В Британии на акциях против запрета Palestine Action задержаны более 100 человек

Tекст: Вера Басилая

Британская полиция задержала более 100 человек на демонстрациях против запрета движения Palestine Action, передает ТАСС.

В Лондоне в субботу были задержаны 65 человек, что стало рекордом среди всех трех последних недель проведения подобных акций. В Манчестере задержано 18, в Бристоле – 17, в городе Труро – 8 протестующих.

В большинстве случаев людей задерживали по разделу 13 Закона о борьбе с терроризмом от 2000 года, что предусматривает наказание до полугода тюрьмы. В Лондоне причиной задержаний стали плакаты с поддержкой Palestine Action.

Запрет Palestine Action был введен 5 июля по инициативе главы МВД Британии Иветт Купер, которую поддержали обе палаты парламента. Одновременно были запрещены «Русское имперское движение» и американская неонацистская группировка Maniacs Murder Cult. За любое участие в их деятельности теперь грозит до 14 лет лишения свободы.

Поводом для санкций стали события 20 июня, когда активисты Palestine Action проникли на авиабазу Брайз-Нортон и повредили два британских военных самолета на 7 млн фунтов. Подозреваемые арестованы, предварительное слушание дела запланировано на январь 2026 года, суд состоится в 2027 году.

Ранее сотрудники полиции Лондона приступили к задержаниям участников акции в поддержку запрещенного движения Palestine Action.

Активисты Palestine Action были арестованы на Парламентской площади после попытки выразить протест против запрета организации.