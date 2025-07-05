Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.22 комментария
В Британии задержали активистов Palestine Action возле парламента
Активисты Palestine Action были арестованы на Парламентской площади после попытки выразить протест против запрета организации.
Лондонская полиция задержала участников пропалестинского движения Palestine Action возле здания британского парламента, передает ТАСС. Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что протест проходил в поддержку организации, уже внесенной в список запрещенных, а выражение поддержки ей сейчас считается уголовным преступлением.
В заявлении Скотленд-Ярда отмечается: «Сотрудники полиции реагируют на протест в поддержку Palestine Action на Парламентской площади. Группировка в настоящее время относится к числу запрещенных, выражение ей поддержки является уголовным преступлением. Производятся задержания». Подробности о числе задержанных и предъявленных обвинениях пока не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пропалестинские активисты повредили два военных самолета в Британии. Активисты в Финляндии облили фасад здания минобороны в Хельсинки розовой краской и скрылись.