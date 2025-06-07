В Финляндии облили краской здание министерства обороны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фасад здания министерства обороны Финляндии в центре Хельсинки был окрашен розовой краской, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещатель Yle. Инцидент произошел ночью 7 июня, после чего охранник заметил двух человек, мужчину и женщину, которые покинули место происшествия до прибытия полиции.

Правоохранительные органы начали расследование по статье о особо тяжком причинении вреда имуществу. По данным телерадиовещателя, ответственность за акцию взяла на себя пропалестинская группа Palestine Action, выступающая против участия Финляндии в вооруженном конфликте в секторе Газа и сотрудничества с израильскими оборонными компаниями.

Активисты сообщили, что использовали водорастворимую краску, чтобы привлечь внимание к политике министерства обороны Финляндии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Владимир Мединский иронически прокомментировал новость о строительстве Финляндией ограждения на границе с Россией. Рабочие в Финляндии начали возводить «пробный участок» трехкилометрового ограждения на этой границе. Премьер Финляндии Санна Марин заявила о наличии предпосылок для строительства ограждений на части государственной границы между Финляндией и Россией.