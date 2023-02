Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава СЕ Мединский сыронизировал над стеной Финляндии на границе с Россией Помощник президента РФ Мединский о возведении Финляндией стены на границе с РФ: Стены никогда никого не спасали 28 февраля 2023, 23:43 Текст: Антон Никитин

Помощник президента РФ Владимир Мединский иронически прокомментировал новость о строительстве Финляндией ограждения на границе с Россией, отметив, что, как свидетельствует вся мировая военная история, стены никогда никого не спасали. Мединский отметил в своем Telegram-канале, что, кажется, только вчера рассказывал, как Швеция строила стену на границе с Россией в ходе Крымской войны, а сегодня стену на границе с РФ стала строить Финляндия. Как подчеркнул помощник президента РФ, вся мировая военная история свидетельствует: стены никогда никого не спасали! Напомним, во вторник появились сообщения, что Финляндия начала строить стену на границе с Россией, в районе пограничного перехода Иматра. Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска 27 февраля 2023, 22:19

Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС. В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну. Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине. ЕС впервые ввел санкции на транзит ряда товаров через Россию Постпредство России указало на попытку ЕС оказать давление на торговые связи третьих стран 26 февраля 2023, 06:30

Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию, сообщило постпредство России при ЕС. Постпредство пояснило, что ЕС пытается оказать давление на торговые связи третьих стран, угрожая не столько самой России, сколько международной торговле. Отмечается, что ЕС хочет возвести барьеры на «формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутах доставки товаров», передает ТАСС. Также постпредство указало, что санкции приняты без одобрения СБ ООН, а «потому нелегитимны». ЕС должен понимать это, следовательно, «все его слова о своей приверженности Уставу ООН – пустой звук». Кроме того, постпредство раскритиковало ограничения деятельности российских СМИ, которое не только нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах и Хартию ЕС об основных правах, но и ущемляет права самих европейцев на получение «альтернативной точки зрения». Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека. Новости СМИ2 ЕС потребовал находящихся под санкциями россиян рассказать о своих активах 27 февраля 2023, 15:37

Совет Евросоюза потребовал от всех лиц и организаций, включенных в антироссийские санкционные списки, уведомить национальных и европейских регуляторов о своих активах в ЕС. В Совете отметили, что это касается всех, кто находится в санкционных списках не менее шести недель с момента включения в них, передает ТАСС со ссылкой на документ. Таким лицам и организациям необходимо уведомить компетентные органы стран ЕС о том, где находятся их фонды или экономические ресурсы, а также ресурсы, которыми они распоряжаются или управляют. «Невыполнение этих требований будет рассматриваться как обход санкций», – подчеркнули в Совете ЕС. Ранее ЕС обнародовал новый, 10-й по счету пакет антироссийских санкций, в него вошли 205 организаций и 1473 человека. В Европе участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев 28 февраля 2023, 14:10 Ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев с Украины детей и лишают родителей родительских прав, сообщают украинские СМИ. Издание «Страна.ua» привело несколько историй, свидетельствующих об изъятии детей из украинских семей в Европе. Одна женщина рассказала, что семья, у которой они проживали, пожаловалась на нее, хотя конфликтов с принимающей стороной не было. Семья сообщила властям, что украинка якобы не смотрит за ребенком, мало кормит и слишком эмоционально реагирует на бытовые трудности. У нее забрали ребенка до выяснения обстоятельств, причем «забрали прямо из песочницы, где он играл». Женщина пояснила, что для этого понадобилось лишь голословное утверждение без подтверждений, никто не собирался выслушивать аргументы и разбираться в ситуации. Другая украинка сообщила, что ее ребенка отвезли в детдом, а через 10 дней передали неизвестной семье, первое заседание суда прошло еще через две недели, там ей пояснили, что сможет видеть сына раз в восемь месяцев. Второй суд прошел через четыре месяца, на нем ей сообщили о временной приостановке ее родительских прав. Женщина расплакалась на суде, и ей назначили психиатрическое обследование. Еще одна беженка рассказала, что к ней в квартиру ворвались в 23.00, выбив дверь, и заявили, что на основании заявлений врача ребенок будет изъят из семьи. Возражения и аргументы слушать никто не стал, власти сослались лишь на решение суда, на основании которого ребенка забрали. Новости СМИ2 Турция потребовала от Запада «железобетонных» гарантий по «зерновой сделке» Источник: Турция потребовала от Запада гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки 27 февраля 2023, 08:33 Текст: Антон Никитин

Турция и ООН ждут от Запада обнародования гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки с целью продления «зерновой сделки», сообщил знакомый с ходом переговоров источник. Источник РИА «Новости» сказал, что Турция хочет гарантий не препятствования со стороны Запада. В настоящее время, по его словам, Запад создает помехи в вопросах логистики, оплаты и страховки. Анкара хочет получить «железобетонные гарантии», которые должны быть обнародованы. «Это, конечно, поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы», – добавил источник. МИД ранее сообщал, что доля поставок в беднейшие страны с момента первого срока действия «черноморской инициативы» сокращается с 4% по итогам первого этапа до 2,7% к настоящему моменту. Внешнеполитическое ведомство также указывало, что цена за аммиак, являющийся ключевым сырьем для производства удобрений, держится на рекордной отметке в 1,1 тыс. долларов за кубометр. Захарова сравнила Рошаля под санкциями ЕС с «Айболитом в заложниках у пиратов» Захарова назвала кощунством введение Евросоюзом санкций против российского хирурга Рошаля 26 февраля 2023, 00:44

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунством решение Евросоюза включить в десятый пакет санкций российского хирурга Леонида Рошаля. Захарова в Telegram заявила, что «доктор Рошаль в санкционном списке – это как Айболит в заложниках у пиратов». Она считает, что подобный шаг можно объяснить как «невежеством западников», так и «злобой и ненавистью». Однако, по ее словам, для введения санкций против Рошаля «есть еще одна причина». Как заявила официальный представитель МИД России, такое «кощунство» должно «окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма». Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека, в том числе Рошаль. Новости СМИ2 Боррель объявил о договоренностях Сербии и Косово по паспортам Боррель: Сербия и Косово поддержали подготовленное ЕС соглашение о взаимном признании внутренних паспортов 27 февраля 2023, 23:42

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что Сербия и самопровозглашенное Косово поддержали предложенное ЕС соглашение, позволяющее их гражданам свободно перемещаться по территории друг друга по внутренним паспортам. По итогам прошедшей в Брюсселе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти Боррель заявил, что лидеры Сербии и Косово якобы согласились, что более никакие переговоры по предложенному ЕС соглашению не требуются, и выразили свою готовность начать имплементацию соглашения, передает ТАСС. Он пообещал, что вскоре внешнеполитическая служба ЕС опубликует текст соглашения. Однако, по его словам, потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить конкретные детали имплементации соглашения. Боррель сообщил, что намерен созвать новую встречу в середине марта. Он не уточнил, подписали ли стороны документ, а задавать вопросы после его выступления журналистам не разрешили. Напомним, 20 февраля президент Сербии Вучич заявил об отказе Белграда от российских истребителей и намерении приобретать французские Rafale. В родной деревне Борреля решили переименовать названную в честь него улицу 27 февраля 2023, 18:16 Текст: Кристина Цыцура

Мэрия испанского муниципалитета Побла-де-Сегур решила опросить местных жителей, хотят ли они переименовать улицу, названную в честь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщила газета ABC. Опрос проведут 12 марта с 09.00 до 20.00 по местному времени, в нем могут принять участие жители Побла-де-Сегур старше 16 лет, передает ТАСС. Политик родился в этом населенном пункте, где проживает около 3 тыс. человек. Местным жителям предложили новое название «бульвар 1-го Октября». Эта дата приурочена к незаконному референдуму о независимости Каталонии, проведенном в 2017 году. Напомним, Боррель занял пост в ЕС в 2019 году. Новости СМИ2 Боррель похвастался «надежностью» ЕС в сравнении с США Боррель заявил о желании многих стран видеть в качестве партнера ЕС, а не США 26 февраля 2023, 23:41 Текст: Антон Антонов

Многие государства предпочитают партнерство с Евросоюзом, а не с США, поскольку считают ЕС более надежным, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Как заявил Боррель в блоге, многие страны рассматривают ЕС «в качестве противовеса Китаю» или как более «надежного и последовательного партнера, чем США». По его словам, ЕС считают «более верным международным нормам и многосторонней системе», а также «более внимательным к интересам развивающегося мира». При этом он также заявил, что «международный порядок, основанный на правилах», разрушается не только из-за специальной военной операции России на Украине, но и из-за «напряженности в отношениях между Китаем и США». В январе Франция и Германия договорились о совместных усилиях в противодействии США, которые побуждают компании переносить бизнес из Европы в Америку. Тем временем Польша заявила, что лозунгом ее председательства в ЕС в 2025 году станет «Больше Америки в Европе». Боррель отказался считать предложение Китая по Украине мирным планом Боррель раскритиковал предложение Китая по Украине и отказался считать «позиционный документ» мирным планом 26 февраля 2023, 22:44 Текст: Антон Антонов

«Позиционный документ» Китая по ситуации на Украине на самом деле нельзя считать мирным планом, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Боррель в свое блоге заявил, что «это не мирный план», в документе в основном Китай повторил свои «хорошо известные позиции». Боррель отметил, что с частью этих позиций ЕС согласен, но при этом отсутствуют «важные» пункты. Как заявил Боррель, в Европе, конечно, проанализируют китайское предложение, но, по его словам, уже «понятно, что ключевая проблема в том», что Пекин «не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на один уровень». Напомним, министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, а также мирные переговоры. Новости СМИ2 Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава СЕ Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава и договоров Совета Европы 28 февраля 2023, 19:15 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации. Согласно документу, денонсируется 21 документ, среди них – европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и так далее, передает ТАСС. Ранее Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. В поспредстве России назвали нелегитимным десятый пакет антироссийских санкций ЕС 27 февраля 2023, 15:52 Текст: Ольга Иванова

Десятый пакет санкций ЕС в отношении России нелегитимен, говорится в заявлении постпредства России при ЕС. В поспредстве подчеркнули, что предыдущие пакеты санкций также были нелегитимны. Там указали на то, что последний пакет был принят без одобрения Совета Безопасности ООН и потому незаконен, сообщает РИА «Новости». «Евросоюз не может этого не понимать, а значит, все его слова о своей приверженности Уставу ООН - пустой звук», – говорится в заявлении. В представительстве назвали попыткой «оказать давление на торговые связи третьих стран» включение в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через территорию России. Содержащиеся в десятом пакете ограничения деятельности российских СМИ являются «нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах», также не выдерживает критики «самооправдание Евросоюза, будто приостановка вещания на территории стран-членов не противоречит Хартии ЕС об основных правах», говорится в заявлении. В представительстве подчеркнули, что десятый пакет санкций не останется без ответа. Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека. Также Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию. Новости СМИ2 Будапешт обещал не допустить санкций ЕС против атомного сектора России Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о намерении Будапешта блокировать все санкции ЕС против атомного сектора России 27 февраля 2023, 07:57 Текст: Антон Антонов

Будапешт никогда не согласится с санкциями ЕС против атомного сектора России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сийярто заявил, что такие санкции его страна «обязательно заветирует». Он сообщил, что в рамках обсуждения десятого пакета санкций «были очень сильные попытки» распространить их «на атомную энергетику», но Венгрия «упорно держалась и не допустила этого», передает РИА «Новости». По его словам, «пришлось сильно побороться, и еще придется сильно побороться в будущем». Ряд стран ЕС «отчаянно» выступают за санкции против Росатома, его партнеров и руководителей компании, а также пытаются добиться «ограничения сотрудничества в ядерной области» России с государствами ЕС. Напомним, Венгрия и Франция вынудили Еврокомиссию отказаться от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Сийярто сообщал, что Берлин мешает немецкой компании Siemens участвовать в строительстве АЭС «Пакш-2» в Венгрии, поэтому Будапешт может обратиться к России. В МИД прокомментировали «ошибочные прогнозы» ЕС об эффективности санкций Спикер МИД Захарова прокомментировала «ошибочные прогнозы» ЕС об эффективности санкций 28 февраля 2023, 12:57 Текст: Александра Юдина

Страны ЕС вновь ошиблись в собственных прогнозах об эффективности санкций, вводя новый десятый пакет ограничений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Евросоюз, оставаясь в плену заносчивых представлений о России, снова ошибся во всех прогнозах об эффективности новых санкций. Каждый «пакет» более наглядно демонстрирует, что антироссийские рестрикции являются инструментом, который не сработал, передает ТАСС. Захарова также подчеркнула, что ограничения в торговле с Россией только усилят его зависимость от прямых конкурентов. «Сложно не согласиться с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, заявившим 15 февраля в Европарламенте, что санкции – это «яд замедленного действия». Вот только «убивают» они прежде всего экономический суверенитет Евросоюза», – отметила она. Представитель МИД добавила, что угрозы стран ЕС наказывать третьи страны за несоблюдение антироссийских санкций только усилят отторжение политики Запада остальным миром. «Угрозы ЕС укрепят отторжение миром неоколониальной по своей сути, диктаторской политики Запада», – заключила дипломат. Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека. Также Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию. Новости СМИ2 Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции СЕ о коррупции Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции Совета Европы о коррупции 28 февраля 2023, 19:11 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию. Глава государства подписал закон во вторник, передает ТАСС. Договор был подписан в январе 1999 года в Страсбурге и был ратифицирован российской стороной в 2006 году. В январе 2023 года президент отправил на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации конвенции. Ранее депутаты Госдумы приняли закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ).