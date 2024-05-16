В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоносителей для растущей экономики Китая
Россия является надежным поставщиком энергоносителей для растущей экономики КНР, заявил глава Российского государства Владимир Путин в ходе визита в Китай.
Президент России провел отдельные переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает ТАСС.
«Ключевой профильной сферой взаимодействия является энергетика. Россия – надежный поставщик энергоносителей для растущей китайской экономики», – сказал Путин.
Президент добавил, что в 2023 году были достигнуты рекордные уровни поставок Китаю российских нефти и газа.
Также Путин заявил, что Россия и Китай расширяют кооперацию в промышленности, включая автомобили, увеличивают товарооборот в сельском хозяйстве. «Согласованы и реализуются планы в сфере высоких технологий и новаций, включая космос, атомную энергетику. Есть осязаемые результаты в области строительства транспортной инфраструктуры», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия и Китай будут укреплять контакты по линии банков.