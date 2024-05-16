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Путин заявил о намерении Москвы и Пекина укреплять контакты по линии банков
Москва и Пекин собираются укреплять контакты по линии банков, их взаимные инвестиции надежно защищены от третьих стран, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, взаимные торговля и инвестиции двух стран надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках, передает ТАСС.
Путин отметил, что Россия и Китай планируют углублять сотрудничество в энергетике, как по углеводородам, так и в мирном атоме.
Кроме того, глава государства добавил, что Москва будет и дальше развивать сотрудничество с Пекином в машиностроении, где Китай добивается очевидных успехов в производстве автомобилей.
Ранее Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине.
Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.