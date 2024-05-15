Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.2 комментария
В Москве арестовали треш-блогера Marcus за пранки над пенсионерками
37-летний московский блогер Marcus, известный своими провокационными видео в Telegram, арестован на 15 суток за хулиганство, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Отмечается, что Marcus, чей Telegram-канал насчитывает 153 подписчика, размещал ролики, где он подходил к пожилым женщинам на улицах Москвы и требовал от них «отойти» или «отсесть», объясняя свое нежелание соседствовать с их не юным возрастом, пишет «Фонтанка».
Как указала Волк, героини видео в основном реагировали с недоумением, некоторые отвечали с юмором, а после волны негодования в соцсетях и внимания полиции блогер попытался покинуть Москву, но был задержан в аэропорту.
В отделе полиции Marcus заявил, что хотел таким образом привлечь подписчиков на свои каналы. Перовский районный суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 15 суток административного ареста.
Ранее суд в Волгограде арестовал до 18 июня треш-стримера, обвиняемого в публичном оскорблении участников СВО.