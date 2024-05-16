Представитель «Союза отцов» Давыдов призвал посетить выставку «Россия» несколько раз

Ведущей программы стала глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова. В студии с Давыдовым обсуждалась деятельность, инициативы и перспективы организации.

Выставка «Россия», по мнению Давыдова, потрясает по формату и возможностям, при этом для ее наиболее полного восприятия полезна предварительная информационная подготовка.

«Считаю, что выставку лучше посетить несколько раз. Сначала пройтись обзорно, а потом уже с фокусом внимания на какие-либо регионы, например, для потенциального путешествия, либо для подготовки школьных проектов», – сказал он.

Эксперт рассказал о масштабах и особенностях работы «Союза отцов». В частности, организация имеет 67 отделений по стране, включающих 1425 отцовских сообществ и 320 тыс. человек, в том числе государственных деятелей.

Союз занимается и международной повесткой, например, став участником форума БРИКС в Грозном в апреле 2024 года, Союз заявил о намерении создать Международный Союз отцов с участием представителей Индии, Эфиопии, Аргентины и Германии. Организация принимала участие в открытии всероссийского семейного Форума «Родные – Любимые» на полях выставки «Россия» в январе 2024 года, «Союз отцов» активно взаимодействует и с ведущими женскими движениями.

По словам Давыдова, организация объединяет отцов с детьми и тех мужчин, кто собирается ими стать. В числе главных задач – сохранение традиционных ценностей, воспитание патриотизма и наставничество. Девиз и философия сообщества «Нет чужих детей – есть окружение моего ребенка». Роль отцов, по словам представителя организации, заключается в пробуждении у ребенка интереса к миру, воспитании в парадигме, что мир за него.

«Наша основная сверхзадача на текущий момент – провести наш общероссийский конкурс «Папа года». О его старте мы объявим 8 июля и в середине октября в Общественной палате России подведем итоги», – рассказал Давыдов.

Евгения Стулова констатировала огромное внимание государства к повышению статуса многодетных семей. По мнению Давыдова, отдельные меры поддержки многодетных семей нуждаются в донастройке, учитывая общественную значимость и логику, например, как условия выделения земельных участков для строительства домов многодетным семьям с низкими доходами.

К стратегическим планам сообщества относится расширение присутствия в медиаповестке. Над воспитанием патриотизма организация работает в том числе в новых, увлекающих форматах. Наиболее эффективной и перспективной эксперт считает работу с младшими поколениями уровня дошкольных учреждений.