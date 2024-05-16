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Представитель «Союза отцов» Давыдов призвал посетить выставку «Россия» несколько раз
Для полного восприятия выставку «Россия» лучше посетить несколько раз, заявил в программе «Семья. Страна. Россия» член президиума всероссийской общественной организации «Союз отцов», председатель московского областного отделения Андрей Давыдов.
Ведущей программы стала глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова. В студии с Давыдовым обсуждалась деятельность, инициативы и перспективы организации.
Выставка «Россия», по мнению Давыдова, потрясает по формату и возможностям, при этом для ее наиболее полного восприятия полезна предварительная информационная подготовка.
«Считаю, что выставку лучше посетить несколько раз. Сначала пройтись обзорно, а потом уже с фокусом внимания на какие-либо регионы, например, для потенциального путешествия, либо для подготовки школьных проектов», – сказал он.
Эксперт рассказал о масштабах и особенностях работы «Союза отцов». В частности, организация имеет 67 отделений по стране, включающих 1425 отцовских сообществ и 320 тыс. человек, в том числе государственных деятелей.
Союз занимается и международной повесткой, например, став участником форума БРИКС в Грозном в апреле 2024 года, Союз заявил о намерении создать Международный Союз отцов с участием представителей Индии, Эфиопии, Аргентины и Германии. Организация принимала участие в открытии всероссийского семейного Форума «Родные – Любимые» на полях выставки «Россия» в январе 2024 года, «Союз отцов» активно взаимодействует и с ведущими женскими движениями.
По словам Давыдова, организация объединяет отцов с детьми и тех мужчин, кто собирается ими стать. В числе главных задач – сохранение традиционных ценностей, воспитание патриотизма и наставничество. Девиз и философия сообщества «Нет чужих детей – есть окружение моего ребенка». Роль отцов, по словам представителя организации, заключается в пробуждении у ребенка интереса к миру, воспитании в парадигме, что мир за него.
«Наша основная сверхзадача на текущий момент – провести наш общероссийский конкурс «Папа года». О его старте мы объявим 8 июля и в середине октября в Общественной палате России подведем итоги», – рассказал Давыдов.
Евгения Стулова констатировала огромное внимание государства к повышению статуса многодетных семей. По мнению Давыдова, отдельные меры поддержки многодетных семей нуждаются в донастройке, учитывая общественную значимость и логику, например, как условия выделения земельных участков для строительства домов многодетным семьям с низкими доходами.
К стратегическим планам сообщества относится расширение присутствия в медиаповестке. Над воспитанием патриотизма организация работает в том числе в новых, увлекающих форматах. Наиболее эффективной и перспективной эксперт считает работу с младшими поколениями уровня дошкольных учреждений.