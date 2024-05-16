Медведев сравнил напавшего на Фицо с Гаврило Принципом

Tекст: Ольга Никитина

Фицо, как написал Медведев у себя в Telegram-канале, олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел.

Тот, кто напал на словацкого премьера, является «лютым маргиналом от интеллигенции». «Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот», – сравнил Медведев.

В поступке нападавшего, по словам Медведева, «квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой».

Он пожелал Роберту Фицо поправиться как можно быстрее.

Сербский националист Гаврило Принцип 28 июня 1914 года совершил убийство австро-венгерского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда, которое послужило формальным поводом к началу Первой мировой войны.

Ранее в четверг полиция Словакии предъявила 71-летнему Юраю Цинтуле, жителю города Левице, обвинения в совершении покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо.