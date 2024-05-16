В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Медведев сравнил напавшего на Фицо с Гаврило Принципом
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает неудивительным тот факт, что впервые за десятилетия покушение в Европе было совершено в отношении политика, который занимает разумную – не пророссийскую, а прагматическую и нерусофобскую – позицию. Так он прокомментировал нападение на премьера Словакии Роберта Фицо.
Фицо, как написал Медведев у себя в Telegram-канале, олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел.
Тот, кто напал на словацкого премьера, является «лютым маргиналом от интеллигенции». «Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот», – сравнил Медведев.
В поступке нападавшего, по словам Медведева, «квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой».
Он пожелал Роберту Фицо поправиться как можно быстрее.
Сербский националист Гаврило Принцип 28 июня 1914 года совершил убийство австро-венгерского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда, которое послужило формальным поводом к началу Первой мировой войны.
Ранее в четверг полиция Словакии предъявила 71-летнему Юраю Цинтуле, жителю города Левице, обвинения в совершении покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо.