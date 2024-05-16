В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
В МИД обвинили Эстонию в воровстве из-за изъятия активов России
Действия Таллина по легализации использования части замороженных российских активов для передачи Украине являются нарушением международного права и воровством, заявил замминистра иностранных дел Александр Панкин.
Москва считает попранием международного права продвигаемую в США и Евросоюзе дискуссию по конфискации активов России, заявил Панкин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», передает ТАСС.
«Слово «воровство» не я придумал, и я с ним полностью солидарен, поэтому это незаконно, нелегально», – подчеркнул он.
Панкин также отметил, что Эстония не является ориентиром для других европейских стран в вопросе антироссийских санкций. «Эстония, наверное, не самый важный обладатель активов и абсолютно недружественное [для России] государство, – сказал он. – Для меня Эстония не показатель вообще ни в какой области».
Накануне в Эстонии приняли закон о легализации использования части замороженных активов России «для компенсации ущерба» Украине.
Ранее Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств.