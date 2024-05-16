ФНС решила обанкротить латвийский ABLV Bank, судившийся с Киркоровым

Tекст: Алексей Дегтярев

Заявление подано 13 мая, его пока не приняли к рассмотрению, сумма задолженности пока не указана, передает РИА «Новости» со ссылкой на карточку дела.

В декабре 2019 года Таганский суд постановил, что Киркоров должен выплатить банку ABLV долг в размере 651 тыс. евро и неустойку, проценты и штраф. Позже Второй кассационный суд отменил решение и отправил дело на рассмотрение в Мосгорсуд.

В апреле 2021 года Мосгорсуд опроверг сообщения об отмене решения о взыскания с певца 780 тыс. евро в пользу ABLV. Позже на закрытом заседании суд утвердил мировое соглашение между сторонами. Адвокат Александр Добровинский указывал, что защите удалось убедить банк, что музыкант ничего ему не должен, кроме тех денег, которые занимал.