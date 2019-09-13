Банк в Латвии потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тыс. евро

Латвийский банк ABLV потребовал от певца Филиппа Киркорова погасить долг в размере 651 тыс. евро, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.

В суде зарегистрирован иск ABLV BANK, AS к Киркорову и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» о взыскании денег по кредитному договору. «В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро основного долга, а также неустойку, проценты и штраф», – сообщила Сухинина, передает РИА «Новости».

Отмечается, что предварительное слушание по делу назначено на 1 октября.

Кроме того, суд рассматривает иск предпринимателя, который занимался ремонтом в доме певца в Одинцовском районе, о компенсации более 7,5 млн рублей.

Также стало известно, что арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» Управления делами президента России о взыскании с Киркорова около 82 тыс. рублей за питание труппы.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Филиппа Киркорова.