Налоговая заблокировала счета Киркорова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщили СМИ.

«Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», – передает АГН «Москва» информацию сервиса ФНС «Банкинформ».

Гендиректор артиста заявил, что не в курсе решения о блокировке и назвал это «журналистской уткой».

Напомним, в августе директор Киркорова Геннадий Рыбак прокомментировал сообщения в СМИ о том, что певца якобы внесли в базу Федеральной службы судебных приставов за неуплату трех штрафов от ГИБДД на две тысячи рублей.