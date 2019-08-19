Директор Киркорова прокомментировал сообщения о неуплате штрафов за нарушение ПДД

Директор артиста Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак прокомментировал сообщения в СМИ о том, что певца якобы внесли в базу Федеральной службы судебных приставов за неуплату трех штрафов от ГИБДД на 2 тыс. рублей.

«Нет и не может быть никаких комментариев. У Филиппа нет неоплаченных штрафов», – приводит его слова РИА «Новости».

Рыбак также предоставил скриншот страницы мобильного приложения, свидетельствующий об уплате всех штрафов.

Между тем, по информации на сайте ФССП, за Кирковым по состоянию на 19 августа числится 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму от 500 до 3 тыс. рублей. Большинство нарушений совершены в Москве и Подмосковье, три штрафа выписаны в Тверской области. В августе судебный пристав завел исполнительные производства.

Ранее Киркоров рассказал, что фура с его концертным оборудованием попала в аварию в Ростовской области, так как водитель не справился с управлением на сложном участке трассы.