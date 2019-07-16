Киркоров рассказал о ДТП с концертной фурой

Филипп Киркоров рассказал, что фура с его концертным оборудованием попала в аварию в Ростовской области, так как водитель не справился с управлением на сложном участке трассы.

«Слухи сильно преувеличены. Все нормально, все живы-здоровы, оборудование цело, костюмы целы», – рассказал Киркоров РИА «Новости».

Он уточнил, что трасса была местами сложной, поэтому водитель не справился с управлением и одна из фур съехала в кювет по дороге из Волгодонска в Крым. Певец также отметил, что сотрудники МЧС быстро оказали помощь.

«Сегодня в 5.30 поступило сообщение о том, что на автодороге Волгодонск – Ольгинская в районе хутора Лагутники фура съехала с обочины. Сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали машину из кювета», – сообщил представитель ГУ МЧС по области, уточнив, что после этого автомобиль продолжил движение.

По данным афиши Киркорова на его официальном сайте, ближайший концерт состоится в Феодосии 17 июля, позже он выступит в Евпатории, Ялте и Геленджике.

Ранее Аскольд Запашный рассказал, как попал в аварию со своей семьей.