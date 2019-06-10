Запашный сообщил о серьезном ДТП

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал, как попал в аварию со своей семьей.

«Встретил семью с вокзала в 02.30 и попал в ночное ДТП. Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», – рассказал Запашный в своем Instagram.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД и дорожной службы сработали профессионально, им удалось найти запись происшествия и установить марку и номер машины второго участника аварии.

«Слава богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались», – отметил артист.

В пиар-службе Запашного пояснили телеканалу 360, что худрук ездил забирать семью из аэропорта в два часа ночи. «Потом их подрезала машина. Все живы и здоровы – все обошлось только разбитой машиной», – добавили там.

В апреле сообщалось, что российская певица МакSим (Марина Абросимова) попала в аварию по дороге в аэропорт.