Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Пожар в алтайской школе на площади 900 кв. м локализован
Пожар в здании общеобразовательной школы в селе Шилово Калманского района Алтайского края удалось локализовать, открытое горение ликвидировано, сообщили в Max-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара №2, пожар локализован, создано два боевых участка, сообщил представитель регионального управления МЧС России.
До этого сообщалось, что в селе Шилово на Алтае ночью загорелась школа, огонь охватил 900 кв. м территории учебного заведения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в многоквартирном доме в Элисте произошел пожар. При пожаре на крыше дома в Уфе пострадали два человека. При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасены три человека.