Певица МакSим рассказала о ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в аварию.

«Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание», – сказала МакSим телеканалу «Рен ТВ».

По словам певицы, ДТП произошло 23 апреля. По пути в аэропорт у автомобиля лопнуло колесо. Машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет. Абросимова в этот момент сидела на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

Также сообщается, что певица получила ушибы и гематомы, у нее поднялась высокая температура. До мая она будет находиться под присмотром врачей.

Напомним, о ДТП сообщила представитель МакSим Маргарита Соколова. Позже она рассказывала, что у певицы была краткосрочная потеря памяти, но сейчас она уже идет на поправку.