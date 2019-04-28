Продюсер МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии

Состояние певицы МакSим после аварии значительно улучшилось, к ней возвращается память, заявила ее представитель и PR-директор Маргарита Соколова.

«Настроение у нее прекрасное. Сегодня мы созванивались, христосовались. Она очень оптимистично настроена и довольна, что идет на поправку. Была краткосрочная потеря памяти, после удара головой, но сейчас все восстанавливается. Я думаю, что в ближайшие дни будем перевозить ее в Москву», – передает ее слова «Звезда».

Соколова пообещала, что будет записано обращение певицы – она скажет что-нибудь своим поклонникам и представителям прессы.

«В общем, мы на позитиве», – сказала Соколова.

Пока она остается в больничной палате под постоянным наблюдением врачей. Состояние оценивается как средней степени тяжести. У нее часто болит голова и держится температура.

Во вторник стало известно, что певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт.