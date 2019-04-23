Продюсер МакSим раскрыла подробности аварии с участием певицы

Авария с участием певицы МакSим (Марина Абросимова), попавшей в ДТП по дороге в аэропорт, произошла за границей.

О подробностях происшествия радиостанции «Говорит Москва» рассказала продюсер артистки Маргарита Соколова.

«Все это произошло не в России. Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр. Артистка получила множество ушибов», – сообщила Соколова.

По ее словам, певица получила качественное лечение, и сейчас состояние Абросимовой стабильное.

«Надеюсь, что уже через несколько дней она будет сама способна прокомментировать свою сложную ситуацию. Она сейчас передает всем привет и огромную благодарность за поддержку, за теплые слова, которые приходят в ее адрес. Врачи стараются, она тоже старается. Конечно, множественные повреждения мягких тканей. Слава богу, не задеты жизненно важные органы», – сказала продюсер певицы.

Напомним, ранее Соколова сообщила, что ее подопечная попала в ДТП по дороге в аэропорт на рейс в Москву. Продюсер также опубликовала фотографии с синяками Абросимовой и пояснила, что запланированные концерты будут перенесены на конец мая и июнь.