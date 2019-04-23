Певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП по дороге в аэропорт на рейс в Москву, сообщила ее представитель Маргарита Соколова.

«На днях моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на съемки клипа «Абонент не доступен». Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи – спасибо им огромное», – сообщила Соколова в своем Instagram.

Она также опубликовала фотографии с синяками Абросимовой и пояснила, что запланированные концерты будут перенесены на конец мая и июнь.