Спрос россиян на недвижимость в ОАЭ восстановился после спада

Спрос россиян на недвижимость в ОАЭ вернулся на доконфликтный уровень

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Фактически падение объемов спроса со стороны россиян в марте было отыграно уже в июле. Сентябрьский уровень превышал аналогичный показатель за прошлый год в полтора раза», – заявил Буланов, передает РИА «Новости».

По данным компании Kalinka Group, Дубай остается крупнейшим и самым ликвидным рыком. Буланов отметил, что россиян привлекает налогообложение, инфраструктура, упрощенная верификация, возможность работы с наличными и цифровыми активами, а также господдержка.

Директор компании «Этажи» в Дубае Данис Латыпов сообщил, что российские покупатели составляют 7–9% рынка, занимая третье место после Индии (18–20%) и Британии (8–10%). За ними следуют Китай и Пакистан (по 5–7%). Пик спроса пришелся на 2022 год, когда доля россиян достигала 15–17%.

Буланов добавил, что половина сделок россиян совершается в инвестиционных целях. При этом покупки под ВНЖ в период конфликта выросли в 2,5 раза в связи с отменой нижнего порога двухлетней визы инвестора в Дубае. Медианный бюджет русскоязычных покупателей составляет 300 тыс. евро (около 28,6 млн рублей).

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее россияне вошли в первую тройку инвесторов в грузинскую недвижимость. До этого проект запрета на покупку недвижимости россиянами одобрили в Эстонии. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов скупать дома в деревнях раньше россиян.