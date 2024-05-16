  • Новость часаПутин и Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фронт рождает новую элиту
    Правда и победа
    16 мая 2024, 09:10 Мнение

    Фронт рождает новую элиту

    Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

    События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск
    Глава охраны Ельцина рассказал об ошибке службы безопасности премьера Словакии
    В Харькове развернули блокпосты
    В Москве арестовали треш-блогера за пранки над пенсионерками

    Выступая в конце апреля на заседании Совета законодателей, Владимир Путин напомнил, что в стране начала действовать специальная кадровая программа для участников СВО – «Время героев». Глава государства отметил, что ветераны спецоперации смогут проявить себя на работе в органах власти, образовательной сфере, наставничестве и других областях.

    Слова президента перекликаются с общественной дискуссией о судьбе ветеранов после завершения ими участия в СВО. А таковая звучит все отчетливее – и это вполне закономерно. Во-первых, речь идет о сотнях тысяч человек, а во-вторых, в последние десятилетия вокруг бывших участников боевых действий складывался весьма своеобразный – и нельзя сказать, что абсолютно позитивный – образ. Что касается последнего, важно понимать, что Россия тут находится в глобальном тренде, причем он нас затронул даже несколько меньше, чем, например, Запад – а в основе происходящего лежат фундаментальные для человечества процессы.

    История человечества – это история войн. Она кровава, брутальна и жестока. Что повлекло за собой вполне закономерные последствия: на протяжении тысячелетий боевой опыт был базовым условием принадлежности к элите и отбора в нее. Еще каких-то 700–800 лет назад правители, принявшие смерть в бою, были вполне себе распространенным явлением. А для аристократии это было нормой меньше столетия назад.

    При этом процесс размывания данной нормы шел довольно давно – и своего апогея он достиг несколько десятилетий назад. Вторая мировая война стала последней, в которой массово участвовали действительные и будущие представители элиты, причем это касается абсолютно всех вовлеченных стран.

    А вот дальше стали происходить радикальные изменения. Люди с опытом боевых действий из бесперебойного источника кадров и опоры любого государства довольно быстро – за несколько считаных десятилетий – превратились в общественном сознании в маргиналов и изгоев. Наиболее показательны в этом отношении США. Каков стереотипный портрет американского ветерана, тиражируемый СМИ и Голливудом? Обычно это искалеченный физически, психически и морально бомж с наркотической зависимостью. В более редких случаях их изображают психопатами, машинами для убийств типа Рэмбо. Но в любом случае подразумевается, что это не те люди, которым можно доверить допуск к системе государственного управления и иным сложным сферам.

    Почему так получилось, вопрос отдельный. Любители конспирологии тут могут развернуть теорию заговора, что имел место целенаправленный процесс, организованный истеблишментом, не имеющим опыта испытания себя в экстремальных условиях и пожелавшим избавиться от опасных конкурентов путем их дискредитации в общественном мнении. Возможно, в этом даже есть некоторая правда. Но думается, что все-таки в основе своей это был объективный исторический процесс: после Второй мировой войны развитая часть планеты – по обе стороны железного занавеса – вошла в долгий период мира, да и в целом времена стали сильно гуманнее предыдущих. Для среднестатистического обывателя война стала чем-то совершенно чуждым и крайне далеким, происходящим где-то на краю географии – во Вьетнаме, Лаосе, Афганистане, Ираке – и никак его не касающимся.

    Если в предыдущие эпохи войны и участие в них так или иначе, прямо или косвенно, касалось почти любого, то теперь участники боевых действий превратились в меньшинство, обладающее редчайшим по нынешним временам и даже пугающим современников опытом. Судьба воинов-интернационалистов, вернувшихся из Афганистана и оказавшихся ненужными своей стране, вполне показательна: в результате немало их сгинуло в бандитских разборках 1990-х, поскольку этой средой они оказались наиболее востребованы.

    Именно поэтому с самого начала СВО в обществе звучала тревога о судьбе солдат, которые в итоге вернутся домой, и им потребуется помощь во встраивании в мирную жизнь. Ответ государства оказался даже более мощным и глубоким, нежели можно было ожидать. Выяснилось, что оно видит в этих людях не обузу, не бремя долга – а ценность, которую нужно направить в необходимое стране русло.

    Фактически Россия программой «Время героев» и остальной своей политикой не просто поддержки, а продвижения ветеранов по социальной и карьерной лестнице возвращается к прежнему, проверенному человеческой историей подходу, в котором люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

    Тут возникает вопрос: но, может быть, в современном мире этот подход утратил актуальность, неслучайно же от него отказались в самых развитых странах планеты? К сожалению или к счастью, правление сугубо гражданских элит доказало как раз обратное. Во-первых, за несколько десятилетий на Западе произошла просто катастрофическая деградация управленческих кадров – и это явно не в последнюю очередь связано с тем, что те никогда не выходили из максимально комфортной и безопасной колеи. Разумеется, военный опыт не дает гарантий высоких человеческих и профессиональных качеств, но шансы на это куда больше – доказано историей, поскольку тяжелые испытания куют характер. А во-вторых, не нюхавший пороха, привилегированный и растерявший свой профессионализм истеблишмент умудрился довести мир до такой ситуации, что вполне вероятным является возвращение к старым недобрым временам повсеместных нескончаемых войн, включая те регионы, где про них и думать забыли.

    А это означает, что возвращение к проверенным методикам подбора кадров с опорой на тех, кто проливал кровь за свою страну, является неизбежным для любого государства, намеренного выжить в наступившие времена.

    В не очень отдаленном прошлом российское военно-политическое руководство сделало перспективную ставку на разработку гиперзвукового оружия – это в настоящий момент превратило нашу страну в лидера в этом вопросе и обеспечило ей очень мощный аргумент в глобальном геополитическом противостоянии. Превращение ветеранов СВО в важнейший источник кадров для государства является таким же продуманным рывком страны в будущее, чтобы сделать его благополучным и безопасным в уже наступившие весьма непростые времена.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS над Крымом
    Полянский оценил появление на протестах в Грузии министров из стран Европы
    Минобороны: ЗРК «Тор» отлично справляется с уничтожением Storm Shadow
    Генерал Кузнецов обжаловал арест по делу о взятке
    В Турции нашли «американский след» в возможном заговоре против властей
    Франция ввела войска в порты и аэропорт Новой Каледонии
    Илон Маск поделился наблюдениями сети Starlink за инопланетянами

    Зачем США атаковали российский атом

    Запретив два года назад импорт из России нефти, угля и газа, США продолжили покупать российское ядерное топливо. Теперь санкции затронули и его. Однако запрет составлен так хитро, что ничего, кроме цен, может и не измениться. Почему для США так важно сохранить возможность покупать российское ядерное топливо? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян поведет Армению в ЕС ценой большого предательства

    Премьер Армении Никол Пашинян поставил вопрос ребром: будь его воля, он присоединился бы к Евросоюзу уже в этом году. Прежде «евроистерия», процветавшая в Грузии, Молдавии и на Украине, обходила Ереван стороной, но в феврале все-таки началась – и до потери Пашиняном власти не закончится. Он дорого заплатил за то, чтобы стать сателлитом Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск

    Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности

    Перейти в раздел

    В покушении на Роберта Фицо виден украинский мотив

    В Словакии в результате покушения тяжело ранен премьер-министр республики Роберт Фицо. Нападавшим оказался сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Эксперты полагают, что у этого нападения есть политический подтекст, потому что Фицо выступал против поставок оружия Украине и за мирное урегулирование конфликта. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............