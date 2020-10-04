Жители Новой Каледонии высказались против независимости от Франции

Против независимости Новой Каледонии от Франции высказались 54,1% избирателей, сообщает местный телеканал NC La 1ere со ссылкой на предварительные результаты после обработки 155 тыс. из 180 тыс. протоколов.

В Новой Каледонии 4 октября состоялся второй референдум по вопросу независимости территории от Франции. Избирателям предлагалось ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония обрела полный суверенитет и стала независимой?», передает РИА «Новости».

Подписанное в 1998 году соглашение о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане предусматривает проведение нескольких референдумов. Первый состоялся 4 ноября 2018 года, тогда 56,7% избирателей высказались против независимости. Явка два года назад составляла 81%.