Большинство жителей Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции

По итогам обработки 90% бюллетеней против независимости от Франции на референдуме высказалось 56,8% жителей Новой Каледонии, сообщает местный телеканал NC La 1ère.

Явка на выборах составила почти 80%. Против высказались 56,8% населения, за – 43,2%, передает РИА «Новости».

Жители Новой Каледонии отвечали на вопрос, согласованный с правительством Франции: «Вы хотите, чтобы Новая Каледония получила доступ к полному суверенитету и стала независимой?»

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о референдуме на этом острове.