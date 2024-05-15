Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.0 комментариев
Стрелявший в Фицо мужчина объяснил свои мотивы
Совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула объяснил мотивы своего поступка.
Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале RT, Цинтула напал на Фицо, потому что не согласен с политикой правительства Словакии.
В среду после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове в 190 километрах от столицы было совершено покушение на премьер-министра республики 59-летнего Роберта Фицо. Глава кабинета министров получил огнестрельные ранения.
Предполагаемый нападавший задержан. Им оказался писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» 71-летний Юрай Цинтула. Он использовал короткоствольное ружье, которым владел легально.