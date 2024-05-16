Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.7 комментариев
Нефть умеренно подорожала
Мировые цены на нефть незначительно выросли на ряде факторов
Мировые цены на нефть в четверг выросли примерно на 0,5% после выхода данных об инфляции и запасах сырья в США.
Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.44 мск растет на 0,46%, достигая 83,13 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,53%, до 79,05 доллара, передает РИА «Новости».
Трейдеры оценивают ряд вышедших в среду экономических данных. В частности, годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее. А цены за апрель поднялись на 0,3% после роста на 0,4% в марте. Данные учитываются Федеральной системой (ФРС) США при изменении монетарной политики, а это влияет на курс доллара.
«Новые макроэкономические данные в США усилили ожидания того, что ФРС может скоро начать снижение учетной ставки, что окажет некоторую ценам на нефть», – цитирует Bloomberg главу отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.